Il trionfo della Koenigsegg: la hypercar che batte Rimac

La Koenigsegg Jesko Absolut ha battuto il record di accelerazione, dimostrando che il motore a combustione ha ancora molto da dire in un'era elettrica.

Ragazze e ragazzi, preparatevi a una notizia che farà vibrare i cuori degli appassionati di auto! 🚗💨 La Koenigsegg ha appena messo a segno un colpo da maestro, battendo il record di accelerazione e frenata e riconquistando il titolo di hypercar più veloce al mondo. Questo è proprio il genere di competizione che ci fa sognare, giusto? 💭

Il trionfo della Jesko Absolut

La Koenigsegg Jesko Absolut ha superato ogni aspettativa, completando la prova 0-400-0 km/h in soli 25,21 secondi! 😱 Ma come ha fatto? Tutto merito di una serie di aggiornamenti software mirati, che hanno ottimizzato il cambio Light Speed Transmission e il sistema di gestione del motore. E non è finita qui: un nuovo sistema di controllo della coppia ha migliorato la trazione come mai prima d’ora. Chi se l’aspettava, eh? Ma chi di voi non vorrebbe provare questa meraviglia su strada? 🏎️💨

Per gli amanti dei numeri, ecco qualche dato interessante: il tempo nello sprint da 0 a 400 km/h è stato di 16,77 secondi, mentre la frenata da 400 a 0 km/h ha richiesto soltanto 8,44 secondi. Questo significa che la Jesko ha battuto la Rimac Nevera R di circa mezzo secondo. Allora, chi è già pronto a prenotare un test drive? 🏁✨

Un confronto da brividi

Ora passiamo al confronto tra queste due bellezze. La Rimac Nevera R è una potenza elettrica con 2.107 CV, mentre la Jesko Absolut monta un V8 5.0 biturbo da 1.600 CV, scaricando tutta la potenza sulle ruote posteriori. Davvero un contrasto incredibile! 🔥

Christian von Koenigsegg ha dichiarato che ottenere questo livello di prestazioni con un’auto a combustione è quasi magico. E chi non è d’accordo? Questo dimostra che, nonostante l’era dell’elettrico, le auto a motore termico hanno ancora molto da offrire. Con un semplice aggiornamento software che ti fa guadagnare mezzo secondo, chi può dire dove si fermeranno le innovazioni? È proprio questo il bello del mondo delle hypercar!

Il nuovo record e il futuro delle hypercar

Il record è stato stabilito il 7 agosto all’aeroporto di Örebro, portando la Jesko a un nuovo livello di eccellenza. E non dimentichiamo che questa è la stessa vettura che nel 2024 aveva già fissato il precedente primato della Koenigsegg. Non è solo un trionfo tecnico, ma anche un segnale potente che le hypercar a combustione possono ancora sorprendere. Chi di voi è un fan delle auto a motore termico? 🥳

In un mondo sempre più dominato dall’elettrico, la Koenigsegg dimostra che ci sono ancora margini di innovazione incredibili. E mentre noi ci godiamo il viaggio, non possiamo fare a meno di chiederci: quali altre sorprese ci riserverà il futuro delle hypercar? 🤔💭