Incendio a Roma: 300 persone evacuate da un edificio

Un incendio è divampato nel pomeriggio nel quartiere Trastevere di Roma, causando l’evacuazione di circa 300 persone. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme, che si sono propagate rapidamente a causa del vento.

I fatti

Le autorità locali hanno disposto l’evacuazione di edifici circostanti per garantire la sicurezza degli abitanti. I residenti sono stati trasferiti in aree sicure e i servizi di emergenza stanno monitorando la situazione.

Intervento dei vigili del fuoco

Attualmente, oltre 50 vigili del fuoco sono sul posto, supportati da diverse squadre di emergenza. L’intervento è reso complesso dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli, ma non si registrano feriti al momento.