Incendio in centro città: evacuate più di 50 persone

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi in un edificio storico situato nel centro della città di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per contenere le fiamme, che si sono propagate velocemente a causa delle forti raffiche di vento.

I fatti

Secondo le prime informazioni, più di 50 persone sono state evacuate dalle abitazioni circostanti come misura di sicurezza. La zona è stata cordonata e le autorità locali hanno avviato le operazioni di soccorso.

Le conseguenze

Al momento non si segnalano feriti, ma le operazioni sono ancora in corso. Gli esperti stanno valutando le cause del rogo e un’unità speciale è stata inviata per indagare sull’accaduto.