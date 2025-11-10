Incendio in centro città provoca evacuazione di 200 persone

Un incendio ha causato l'evacuazione di 200 persone in centro città, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un incendio di grandi dimensioni è scoppiato alle 13:00 in un edificio commerciale situato in via Roma, nel centro della città. Duecento persone sono state evacuate in sicurezza.

Le forze dell’ordine hanno confermato che il fuoco potrebbe essere stato causato da un corto circuito. I vigili del fuoco sono stati immediatamente allertati e sono attualmente sul posto per domare le fiamme.

Il sindaco ha dichiarato: “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Stiamo seguendo la situazione da vicino e siamo in contatto con i servizi di emergenza.”

Fino ad ora, non si segnalano feriti. Tuttavia, gli operatori sanitari sono stati dislocati nella zona per monitorare eventuali problemi di respirazione dovuti al fumo.

AGGIORNAMENTO ORE 15:00: Sul posto confermiamo che le operazioni di spegnimento sono in corso e che il traffico in zona è bloccato.

L’incidente ha creato notevoli disagi, con diverse strade chiuse al traffico e trasporti pubblici deviati.

La Protezione Civile sta lavorando per garantire che le persone evacuate siano al sicuro e che non ci siano ulteriori pericoli.