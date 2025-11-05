Incendio in centro città provoca evacuazione di massa

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un grande incendio è scoppiato in un edificio commerciale nel centro di Milano alle 12:45 di oggi. Le autorità hanno evacuato oltre 200 persone dalla zona.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto. Secondo un portavoce dei vigili del fuoco, le fiamme si sono propagate rapidamente a causa dei materiali infiammabili presenti nell’edificio.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha confermato che l’incendio è stato domato alle 14:00, ma si stanno ancora verificando i danni e le cause.

La zona è stata interdetta al pubblico e le autorità invitano i cittadini a evitare l’area per facilitare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Ci sono feriti, ma fortunatamente nessuno in condizioni gravi, ha dichiarato il sindaco durante una conferenza stampa.

Si prevede che l’area rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione. Gli aggiornamenti seguiranno man mano che si raccolgono ulteriori informazioni.