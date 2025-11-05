incendio in centro citta provoca evacuazione di massa 1762312588
Incendio in centro città provoca evacuazione di massa

Un incendio ha devastato un edificio commerciale, portando all'evacuazione di oltre 200 persone.

Pubblicato il 05/11/2025 alle 04:20

AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Un grande incendio è scoppiato in un edificio commerciale nel centro di Milano alle 12:45 di oggi. Le autorità hanno evacuato oltre 200 persone dalla zona.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto. Secondo un portavoce dei vigili del fuoco, le fiamme si sono propagate rapidamente a causa dei materiali infiammabili presenti nell’edificio.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha confermato che l’incendio è stato domato alle 14:00, ma si stanno ancora verificando i danni e le cause.

La zona è stata interdetta al pubblico e le autorità invitano i cittadini a evitare l’area per facilitare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Ci sono feriti, ma fortunatamente nessuno in condizioni gravi, ha dichiarato il sindaco durante una conferenza stampa.

Si prevede che l’area rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione. Gli aggiornamenti seguiranno man mano che si raccolgono ulteriori informazioni.

