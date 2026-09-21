Nel pomeriggio della domenica 20 settembre il Festival dei motori di Montichiari ha attirato centinaia di appassionati, tra auto d’epoca e due ruote da corsa. L’evento, ospitato presso il Centro Fiera, prevedeva una serie di prove di abilità su pista chiusa, destinate a stupire il pubblico con accelerazioni e manovre spettacolari.

Tra gli spettatori c’erano numerose famiglie e coppie provenienti da tutta la Lombardia, attratte dall’atmosfera di adrenalina e dalla possibilità di avvicinarsi alle performance dei piloti più esperti. Il clima era festoso, con stand dedicati ai brand più famosi e un programma che prometteva emozioni per tutta la giornata.

Incidente durante l’esibizione al Festival di Montichiari

Durante una delle dimostrazioni, il conducente di una moto ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che è uscito dal tracciato delimitato per la gara. La traiettoria della vettura ha attraversato l’area riservata al pubblico, investendo una coppia che si trovava nelle immediate vicinanze della barriera di sicurezza.

Dinamica dell’impatto

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto quando il pilota ha tentato una curva a grande velocità, forse a causa di una frenata tardiva o di un problema meccanico. Il veicolo ha superato il bordo di protezione in metallo, penetrando nella zona di visuale del pubblico. L’energia dell’impatto è stata sufficiente a far subire lesioni gravi al passeggero maschile, mentre la donna e il motociclista hanno riportato contusioni di minore entità.

Le vittime e le loro condizioni

L’uomo, di 53 anni è stato immediatamente soccorso dai Carabinieri e dai soccorritori presenti, e trasportato in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia. Al momento dell’arrivo è stato posto in terapia intensiva dove i medici hanno segnalato una situazione critica, definita “in pericolo di vita”. La moglie, anch’essa in onda di shock, è stata ricoverata con un codice giallo al pronto soccorso e attualmente presenta ferite lievi. Anche il pilota della moto è stato stabilizzato in codice giallo, senza lesioni pericolose per la vita.

Interventi delle autorità e indagini in corso

Il Carabinieri della zona ha immediatamente avviato le operazioni di ricostruzione della dinamica dell’incidente, esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Un team di esperti ha verificato lo stato della barriera di protezione e la conformità del tracciato alle normative di sicurezza. Nel frattempo, il Centro Fiera di Montichiari ha sospeso temporaneamente le prove motoristiche per garantire la sicurezza del pubblico e per consentire il lavoro degli inquirenti.

Le autorità hanno rassicurato i presenti che tutte le procedure previste per eventi di questa portata saranno riesaminate, al fine di evitare il ripetersi di simili tragedie. Nel corso delle prossime ore verranno pubblicati ulteriori aggiornamenti sulla salute del ferito e sui risultati preliminari delle indagini.