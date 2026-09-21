Il Gran Premio d'Austria, ospitato sul tracciato di Spielberg, ha regalato un weekend ricco di colpi di scena. Dopo una prima giornata di prove alveolate da un incidente, la KTM ha riconquistato la top-class, mentre l’Aprilia ha continuato a dimostrare la sua forza con una vittoria della Sprint che ha posto in evidenza la tensione nella lotta per il titolo.

Il governo della classifica è passato dalle mani di Jorge Martin che ha chiuso il weekend in testa con 286 punti, a un vantaggio di 12 sul suo rivale Marc Marquez (283) e di 42 su Marco Bezzecchi (248). La classifica dei costruttori è rimasta aperta, con Ducati in testa a 412 punti, a un soffio dall’Aprilia (410).

Qualifiche: la KTM di Pedro Acosta domina le libere

Nel pomeriggio di venerdì, la sessione di prove libere è stata interrotta per dieci minuti a causa della caduta di Alex Marquez (BK8 Gresini Racing). Nonostante l’interruzione, Pedro Acosta del Red Bull KTM Factory Racing, è riuscito a impostare il tempo più veloce, superando Fermin Aldeguer e Ai Ogura. Il risultato ha confermato l’equilibrio mostrato nelle libere mattutine e ha suggerito che la KTM potesse lottare per la pole position.

Incidente e ripresa nel pomeriggio

L’incidente di Alex Marquez ha messo in pausa le attività, ma non ha impedito a Acosta di mantenere la leadership. In cambio di prospettiva la pole è passata a Jorge Martin che ha stabilito il ritmo più rapido nella fase finale, preparando il terreno per la gara di Sprint.

Sprint Race: Jorge Martin sfrutta l’errore di Acosta

Tre giri prima del traguardo, Pedro Acosta ha perso aderenza nella ghiaia, cedendo la testa a Jorge Martin. L’uomo spagnolo ha subito colto l’occasione, allontanandosi da Marc Marquez e Marco Bezzecchi che hanno completato il podio. La vittoria è stata la ventesima Sprint per Martin e la quarta di questa stagione, consolidando il suo ruolo di principale contendente al titolo.

Il podio della Sprint è stato così composto: 1º Martin (Aprilia), 2º Marquez (Ducati), 3º Bezzecchi (Aprilia), seguito da Ai Ogura (Aprilia) e Alex Marquez (Ducati). Questa formazione ha mostrato la diversità dei team in lotta per le posizioni di vertice.

Gara principale: Acosta ribalta le sorti e la KTM torna in auge

Domenica, la gara lunga ha visto Pedro Acosta risalire dalla sconfitta della Sprint per conquistare la vittoria. Dopo una partenza difficile, il giovane pilota ha dimostrato una tenacia sorprendente, superando i rivali nella fase finale e chiudendo al primo posto. La vittoria ha ripristinato la fiducia della KTM che non vinceva più in classifica top-class dal 2022.

Nel frattempo, Marc Marquez è arrivato quinto, lamentando problemi ai freni, mentre Francesco Bagnaia e Alex Marquez hanno concluso rispettivamente al sesto e al quinto posto. Il risultato di Acosta ha portato la KTM a 251 punti nella classifica costruttori, consolidando il suo ritorno al vertice del campionato.

Con il weekend alle spalle, i protagonisti si spostano verso l’Asia per l’ultimo sprint della stagione. Le prossime gare saranno decisive per definire se Jorge Martin saprà mantenere il vantaggio su Marc Marquez o se la lotta si aprirà verso nuovi protagonisti. Gli occhi dei tifosi sono puntati sul prossimo round, dove la tensione in pista promette ancora emozioni forti.