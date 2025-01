La Dakar 2025: un rally di sfide e pericoli

La Dakar 2025 si conferma come uno dei rally-raid più prestigiosi e impegnativi al mondo, attirando l’attenzione di appassionati e piloti. Ogni anno, questa competizione mette alla prova le abilità e il coraggio dei partecipanti, costringendoli a fronteggiare insidie e difficoltà in un ambiente ostile. La terza tappa di quest’anno ha visto un episodio drammatico che ha coinvolto il celebre pilota Sebastien Loeb, il quale ha dovuto affrontare un imprevisto che ha compromesso le sue possibilità di successo.

Il ribaltamento di Sebastien Loeb

Durante la terza tappa, Sebastien Loeb, nove volte campione del mondo WRC, ha subito un incidente con la sua Dacia Sandr. Dopo aver affrontato un dosso particolarmente insidioso, il pilota si è ribaltato, danneggiando gravemente il veicolo. Nonostante l’incidente, Loeb è riuscito a ripartire e a tagliare il traguardo, ma il suo ritardo dalla vetta ha superato l’ora, compromettendo ogni possibilità di un piazzamento sul podio. Questo episodio sottolinea quanto sia difficile e imprevedibile la Dakar, dove anche i piloti più esperti possono trovarsi in difficoltà.

Le prestazioni degli altri piloti

Nonostante l’incidente di Loeb, la tappa è stata vinta dal giovane sudafricano Saood Variawa, che ha portato la sua Toyota Hilux al traguardo in 3 ore, 16 minuti e 52 secondi. Le posizioni di testa sono rimaste molto competitive, con Guerlain Chicherit e Seth Quintero a pochi minuti di distanza. Nasser Al-Attiyah, uno dei favoriti, ha mantenuto una buona posizione, chiudendo sesto nonostante le difficoltà. La classifica generale non ha subito stravolgimenti significativi, con Henk Lategan che continua a guidare, ma con un gap che si fa sempre più stretto.

Le sfide della tappa Marathon

La prossima tappa, che si svolgerà mercoledì 8 gennaio, si preannuncia cruciale per l’esito della competizione. Con 415 km di prova speciale e 173 km di trasferimento, i piloti dovranno affrontare la cosiddetta tappa Marathon, dove non sarà possibile ricevere assistenza meccanica. Questo aumenta ulteriormente la pressione sui concorrenti, che dovranno evitare errori e danni ai veicoli per continuare la loro corsa. La Dakar 2025 continua a dimostrarsi un banco di prova estremo per tutti i partecipanti, dove la resistenza e la strategia sono fondamentali per il successo.