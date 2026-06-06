Incidente mortale a Brescello: Volkswagen Passat travolge due ciclisti

Nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2026, un'auto ha investito due giovani in bicicletta a Brescello. Uno dei due, un 19enne di Pontedera, è deceduto. L'altro, 18enne, è ricoverato in ospedale.

Una tragedia si è consumata nella notte tra il 5 e il 6 giugno 2026 lungo la strada provinciale 62 ‘Cisa’nel territorio di Brescelloin provincia di Reggio Emilia. Intorno alle 3:30un’auto Volkswagen Passat ha travolto due giovani che viaggiavano in bicicletta. L’impatto è stato violentissimo, con conseguenze drammatiche.

L’incidente è avvenuto all’altezza di una concessionaria, in un tratto di strada particolarmente trafficato. Le cause dell’accaduto sono ancora sotto indagine. I Carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo sono intervenuti per i rilievi del caso e per gestire la viabilità.

La vittima e il ferito: due amici di Pontedera

Le vittime dell’incidente erano due amici originari di Pontederain provincia di Pisa. Il più grande, un 19enneha perso la vita sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118non c’è stato nulla da fare.

L’altro giovane, un 18enneè rimasto gravemente ferito ma cosciente. È stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parmadove è stato ricoverato. Le sue condizioni sono ancora sotto osservazione.

Il conducente dell’auto: chi è e cosa è successo

Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era un uomo di 43 annioriginario di Napoli ma residente a Sorbolo Mezzaninel Parmense. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare soccorso alle vittime.

I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti dei Carabinieri sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le indagini sono fondamentali per capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per chiarire le circostanze dell’incidente. I rilievi tecnici e le testimonianze raccolte saranno cruciali per ricostruire la sequenza degli eventi. La strada provinciale 62 è un tratto noto per il traffico intenso, e le indagini dovranno tenere conto di tutti i fattori possibili.

Nel frattempo, la comunità di Brescello e le famiglie delle vittime sono in attesa di risposte. La tragedia ha scosso profondamente il territorio, lasciando un segno indelebile. Le autorità hanno assicurato che faranno il possibile per fare chiarezza il prima possibile.