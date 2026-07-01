Vendite di auto elettriche in aumento: numeri di giugno e classifica modelli con Leapmotor T03 regina

A giugno in Italia sono state immatricolate 14.894 auto elettriche full electric, mentre da gennaio a giugno le consegne hanno raggiunto 79.613 unità; la Leapmotor T03 è il modello più venduto sia nel mese sia nel semestre. Roberto Pietrantonio di Unrae sottolinea l'assenza di incentivi per i privati e il ritardo rispetto all'Europa.

Il mercato italiano delle auto elettriche mostra segnali di accelerazione netta: a giugno sono state registrate 14.894 immatricolazioni di vetture full electric una crescita di oltre il 87% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Sul periodo gennaio-giugno le consegne totali si attestano a 79.613 unità, con un incremento del 77,5%. Questi dati fotografano una domanda in forte espansione, con quote di mercato che hanno raggiunto il 10,1% a giugno e l’8,4% nel semestre, segnando rispettivamente un +4,1 e un +3,2 punti percentuali.

Analisi quantitativa delle immatricolazioni e delle quote di mercato

La dinamica delle vendite evidenzia non solo un aumento dei volumi, ma anche un cambiamento nella penetrazione degli BEV nel parco auto nazionale. Il mese di giugno ha registrato 14.894 unità immatricolate (+87,1%), dato che contribuisce al totale di 79.613 nel semestre (+77,5%). Sul fronte delle quote, il dato mensile sale al 10,1% mentre il cumulato semestrale si pone all’8,4%. Tuttavia, rimane un confronto critico con il contesto europeo: nei primi 5 mesi del 2026 la quota BEV in Italia era del 8,2% a fronte del 23,5% del mercato europeo al netto dell’Italia.

Il commento di Unrae e il nodo degli incentivi

Roberto Pietrantonio, presidente di Unrae pone l’accento su un elemento strutturale: “Resta tuttavia critica l’assenza di incentivi all’acquisto di vetture elettriche pure da parte dei privati“. La dichiarazione richiama l’attenzione sulla necessità di politiche pubbliche mirate per accelerare la transizione, soprattutto alla luce del gap con il resto d’Europa. L’assenza di supporto dedicato ai privati rischia di frenare ulteriormente la diffusione dei veicoli a zero emissioni nonostante la domanda crescente.

Classifica dei modelli: Leapmotor T03 in testa sia a giugno sia nel semestre

Tra i modelli più venduti in Italia la Leapmotor T03 si conferma leader: ha totalizzato 2.744 immatricolazioni a giugno e 21.841 nel semestre, risultando il modello più richiesto sia nel mese sia nella classifica cumulata. Dietro la T03 si collocano modelli molto diversi per prezzo e posizionamento: la Dacia Spring la Tesla Model 3 e la Tesla Model Y figurano nelle posizioni di rilievo mensile, mentre nel cumulato compaiono anche la Citroen e-C3 la BYD Dolphin Surf e alcune elettriche di marchi storici come BMW e Ford.

Dettaglio delle prime posizioni a giugno

La top ten del mese mostra una varietà di offerte: Leapmotor T03 (2.744), Dacia Spring (1.802), Tesla Model 3 (1.543), Tesla Model Y (863), BMW iX1 (452), BYD Dolphin Surf (410), Citroen e-C3 (298), Volvo EX30 (243), Fiat 500e (227) e Dongfeng Box (192). Questa composizione riflette un mercato in cui convivono city car economiche, berline e suv compatti, segno di una domanda eterogenea.

Dettaglio delle prime posizioni nel semestre

Nel confronto cumulato da gennaio a giugno la classifica si conferma con Leapmotor T03 al vertice (21.841), seguita dalla Dacia Spring (5.300) e dalla Tesla Model Y (4.160). Altre presenze importanti sono la Citroen e-C3 (4.055), la Tesla Model 3 (3.698), la BYD Dolphin Surf (3.445), la BMW iX1 (1.464), la Skoda Elroq (1.439), la Leapmotor B10 (1.390) e la Ford Puma in versione elettrificata (1.318). Questi numeri illustrano come alcuni marchi cinesi e modelli di taglia compatta abbiano conquistato quote rilevanti.

Il quadro attuale mostra L’aumento dei volumi e il cambio nelle quote di mercato rappresentano segnali importanti per l’industria automobilistica e per le politiche di transizione energetica, mentre la classifica dei modelli mette in luce la competizione tra produttori tradizionali e nuovi attori del settore.