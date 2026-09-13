Incidente mortale a Rieti: masso cade su auto durante corteo funebre

Un corteo funebre si è trasformato in una tragedia quando un masso si è staccato da una parete rocciosa, travolgendo un'auto e causando la morte di una donna di 66 anni.

Un tragico incidente ha colpito un corteo funebre lungo la strada regionale 521 tra Morro Reatino e Leonessa in provincia di Rieti. Un masso si è staccato improvvisamente da una parete rocciosa, travolgendo un’auto al seguito del corteo e causando la morte di una donna di 66 anni.

La dinamica dell’incidente

Il masso, di grandi dimensioni, ha colpito in pieno il tettuccio dell’auto su cui viaggiava la donna, sfondando l’abitacolo e ferendola mortalmente. La vittima, Maria Antonietta D’Andrea residente ad Acilia e titolare di un negozio di abbigliamento a Ostia si stava recando al funerale della madre.

La violenza dell’impatto ha causato il ferimento di altre sette persone presenti nel corteo funebre. Le operazioni di soccorso sono state immediate, con l’intervento dei vigili del fuoco del 118 e dei carabinieri delle stazioni di Labro e Contigliano.

Le operazioni di soccorso e gli accertamenti

Quattro delle persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso per accertamenti e cure immediate. L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza e la strada è stata chiusa al traffico dalle forze dell’ordine.

Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini mirano a comprendere le cause del distacco del masso e a valutare eventuali misure di prevenzione per evitare futuri incidenti simili.

Il contesto geografico e le conseguenze

La strada regionale 521 è una via di collegamento importante tra i comuni di Morro Reatino e Leonessa caratterizzata da tratti rocciosi e pendii ripidi. L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle infrastrutture stradali in aree montane.

La comunità locale è in lutto per la perdita di Maria Antonietta D’Andrea e per le ferite subite dagli altri partecipanti al corteo funebre. Le autorità stanno lavorando per fornire supporto alle famiglie coinvolte e per garantire la sicurezza degli abitanti e dei visitatori della zona.