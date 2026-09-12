Incidente a Monte San Giusto: autista con tasso alcolemico sette volte oltre il limite

Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Monte San Giusto, in provincia di Macerata. Un uomo di 48 anni, residente a Montecassiano, ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro il muro di una casa privata. Fortunatamente, non ci sono stati altri veicoli o persone coinvolte, ma l’autista è rimasto lievemente ferito.

L’incidente ha destato particolare attenzione per il tasso alcolemico del conducente, risultato essere sette volte superiore al limite consentito dalla legge. I rilievi effettuati dai carabinieri hanno registrato valori di 3,56 g/l nella prima prova e 3,38 g/l nella seconda, a fronte di un limite legale di 0,5 g/l.

L’intervento delle autorità e le conseguenze legali

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mogliano, che hanno subito sottoposto l’uomo al test alcolemico. Alla luce dei risultati, hanno ritirato la patente di guida al 48enne e lo hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. La vettura è stata posta sotto sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all’autista, che è stato poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno descritto la situazione come una severa intossicazione alcolica evidenziando l’elevato stato di alterazione psicofisica del conducente.

Le dinamiche dell’incidente e le indagini in corso

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione le dinamiche dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha perso il controllo in una curva, finendo contro il muro di una casa privata. I danni alla vettura sono stati ingenti, ma per fortuna non ci sono state conseguenze più gravi per l’autista o per eventuali passanti.

Gli abitanti di Monte San Giusto hanno espresso preoccupazione per l’accaduto, sottolineando l’importanza di una guida responsabile e del rispetto delle norme stradali. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla necessità di controlli più severi e campagne di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza.

Le reazioni della comunità e le misure preventive

La comunità locale ha reagito con sgomento alla notizia dell’incidente. Molti cittadini hanno espresso solidarietà alla vittima e hanno ribadito l’importanza di una guida sicura. Le autorità locali hanno annunciato l’intenzione di rafforzare i controlli stradali e di promuovere iniziative per prevenire simili incidenti in futuro.

L’incidente di Monte San Giusto serve come monito per tutti i conducenti, ricordando i pericoli della guida in stato di ebbrezza e l’importanza di rispettare i limiti legali. Le conseguenze di un simile comportamento possono essere gravi, non solo per il conducente ma anche per gli altri utenti della strada.