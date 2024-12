Liberty Media e l’acquisizione della MotoGP

La Commissione Europea ha avviato un’indagine approfondita sull’acquisizione della MotoGP da parte di Liberty Media, il proprietario della Formula 1. Questa operazione, annunciata a maggio, prevede che Liberty Media acquisisca l’86% di Dorna, l’ente che detiene i diritti del campionato mondiale di MotoGP, per un valore di 4,2 miliardi di euro. Tuttavia, l’operazione ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili violazioni delle normative antitrust europee.

Le preoccupazioni della Commissione Europea

La Commissione ha espresso timori riguardo alla creazione di una posizione dominante nel mercato dei diritti di trasmissione sportiva in Europa. Con Liberty Media già proprietaria della Formula 1, l’acquisizione della MotoGP potrebbe limitare la concorrenza e aumentare i prezzi per i consumatori. Secondo l’autorità di regolamentazione, la transazione potrebbe eliminare vincoli competitivi cruciali tra le due entità, che sono considerate concorrenti diretti nel settore.

Dettagli sull’indagine e le tempistiche

L’indagine è entrata in una fase che potrebbe durare fino a 90 giorni lavorativi, con una scadenza prorogata al 14 maggio. Durante questo periodo, la Commissione esaminerà anche l’influenza di John Malone, principale azionista di Liberty Media, e il suo potenziale impatto sulle emittenti rivali in paesi come Belgio, Irlanda e Paesi Bassi. Se l’acquisizione non verrà approvata, Liberty Media dovrà pagare una penale di 126 milioni di euro al promotore della MotoGP.

Implicazioni per il mercato sportivo europeo

Questa indagine non riguarda solo l’acquisizione in sé, ma ha anche implicazioni più ampie per il mercato sportivo europeo. La Commissione ha sottolineato che la Formula 1 è attualmente il leader di mercato in Europa e che la MotoGP rappresenta uno dei suoi principali concorrenti. La fusione delle due entità potrebbe quindi ridurre la varietà di contenuti sportivi disponibili per i consumatori e limitare le opzioni per le emittenti.

Conclusioni e prospettive future

La situazione attuale rappresenta un momento cruciale per il futuro della MotoGP e della Formula 1 in Europa. Con l’Unione Europea che intensifica la sua vigilanza sulle pratiche antitrust, il settore sportivo potrebbe subire cambiamenti significativi. Gli appassionati di motorsport e gli operatori del settore attendono con interesse l’esito di questa indagine, che potrebbe avere ripercussioni durature sul panorama delle competizioni motoristiche europee.