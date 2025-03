Frenate fantasma: un problema crescente per Tesla

La Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), l’agenzia federale tedesca per i trasporti, ha avviato un’indagine per esaminare le segnalazioni di frenate fantasma che coinvolgono alcuni veicoli della casa automobilistica Tesla. Questo fenomeno, noto anche come Phantom Braking, si verifica quando un veicolo frena improvvisamente e senza apparente motivo, creando potenziali rischi per la sicurezza stradale. Le frenate improvvise possono causare incidenti, specialmente in situazioni di traffico intenso.

Dettagli dell’indagine KBA

Secondo quanto riportato dal quotidiano Handelsblatt, l’autorità stradale tedesca sta attualmente analizzando il fenomeno, ma non ha fornito dettagli specifici riguardo alla portata dell’indagine o al numero di veicoli coinvolti. Un portavoce della KBA ha dichiarato che l’ente sta indagando sulla questione e che, se necessario, adotterà le misure appropriate una volta completata l’analisi. Questo passo segue un’indagine simile condotta dall’agenzia governativa statunitense NHTSA, che ha già avviato test sui sistemi di frenata di emergenza e su altri dispositivi di assistenza alla guida dei veicoli Tesla.

Preoccupazioni e reclami dei clienti

Non è la prima volta che emergono preoccupazioni sui sistemi di assistenza alla guida di Tesla. Già nel 2023, Handelsblatt aveva pubblicato un’inchiesta basata su documenti interni dell’azienda, rivelando migliaia di reclami da parte di clienti che segnalavano frenate improvvise e immotivate. Alcuni dipendenti di Tesla avrebbero anche espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza dell’uso del pilota automatico. Nonostante Tesla abbia rilasciato aggiornamenti software per mitigare il problema delle frenate fantasma, la persistenza delle segnalazioni ha spinto la KBA a intervenire con ulteriori verifiche.

Implicazioni per il mercato europeo

L’esito di questa indagine potrebbe avere conseguenze significative per Tesla, in particolare sul mercato europeo. Attualmente, la casa automobilistica statunitense sta affrontando una contrazione delle vendite di auto elettriche, con previsioni che indicano un possibile sorpasso da parte di Volkswagen nel gennaio 2025. La reputazione di Tesla potrebbe subire un ulteriore colpo se le indagini confermassero le problematiche segnalate dai clienti. La KBA, quindi, non solo sta cercando di garantire la sicurezza stradale, ma anche di proteggere i consumatori da potenziali rischi legati all’uso dei veicoli elettrici.