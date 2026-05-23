Integratore post-workout ActivaTOR recovery mix per recupero e sintesi muscolare

ActivaTOR recovery mix è un integratore post-allenamento mirato a ripristinare glicogeno, sostenere la sintesi proteica e ridurre lo stress ossidativo dopo allenamenti intensi

Il recupero dopo una sessione intensa di forza o ipertrofia non è solo riposo: è il momento in cui si attivano i meccanismi che determinano crescita e adattamento muscolare. Il ActivaTOR recovery mix è stato pensato per chi vuole un prodotto «tutto in uno» che combini carboidrati, aminoacidi e sostanze che supportano la segnalazione cellulare. La miscela punta a favorire il ripristino delle riserve energetiche attraverso le maltodestrine e a fornire aminoacidi essenziali come la L-leucina Ajinomoto® per stimolare la sintesi proteica muscolare (MPS).

Composizione e ruolo dei macronutrienti

Ogni dose standard di 30 g di prodotto fornisce 474 kJ / 113 kcal, con circa 15,9 g di carboidrati e 12 g di proteine, mentre i grassi sono assenti. Questa combinazione è studiata per ottimizzare la ricarica del glicogeno e al tempo stesso offrire aminoacidi utili alla riparazione tissutale. Le maltodestrine (17%) favoriscono un apporto glucidico rapido, utile nelle fasi immediatamente successive all’esercizio, mentre il profilo proteico include aminoacidi mirati per sostenere la funzionalità contrattile e il mantenimento della massa magra.

Ingredienti chiave e dosaggi

La formula integra elementi brevettati e ingredienti di qualità: L-leucina Ajinomoto® (3 g), creatina Creapure® (3 g), L-glutammina (3 g) e taurina (1 g). Inoltre è presente Phosphamax® (340 mg, acido fosfatidico titolato al 70%), un fosfolipide vegetale che supporta i pathway di segnalazione cellulare legati alla crescita muscolare. Completano il profilo il magnesio citrato, vitamina C in dosaggi elevati, vitamina E e diosmina EP (200 mg), un principio attivo standardizzato secondo Farmacopea Europea. L’elenco completo degli ingredienti include aromi naturali, barbabietola rossa in polvere e dolcificanti non calorici come sucralosio e stevia.

Meccanismi d’azione e benefici pratici

Il prodotto agisce su più fronti: le maltodestrine accelerano il recupero energetico necessario per le attività successive; la L-leucina e il Phosphamax® contribuiscono a stimolare il pathway mTOR, elemento centrale per la sintesi proteica; la creatina Creapure® supporta la produzione rapida di energia nelle ripetizioni ad alta intensità. Le vitamine C ed E, insieme al magnesio, giocano un ruolo nel contrastare l’affaticamento e nel proteggere le cellule dallo stress ossidativo indotto dall’esercizio, migliorando così la capacità di recupero tra le sessioni di allenamento.

Vantaggi per atleti di forza e ipertrofia

Per chi si allena con finalità di forza o ipertrofia, l’abbinamento di creatina, aminoacidi essenziali e un prontissimo apporto glucidico crea le condizioni favorevoli per massimizzare l’adattamento. L’assunzione dopo l’allenamento sfrutta la cosiddetta finestra di recupero, momento in cui l’organismo è più ricettivo al ripristino del glicogeno e alla sintesi proteica. Inoltre la presenza di ingredienti come la diosmina EP e le vitamine rende la miscela utile anche nella gestione della fatica muscolare e nella protezione cellulare.

Modalità d’uso, formato e avvertenze

La modalità d’uso consigliata è semplice: sciogliere 30 g di polvere (1,5 misurini) in 150 ml di acqua e assumere immediatamente dopo l’attività fisica per sfruttare la finestra di recupero. Il prodotto è disponibile in formato barattolo da 300 g (10 dosi) con gusto arancia. È certificato senza glutine, senza lattosio ed è adatto a vegetariani e vegani. Tuttavia, per la presenza di creatina è destinato esclusivamente ad adulti; non è raccomandato in gravidanza o per l’uso prolungato senza parere medico.

Qualità, sicurezza e informazioni nutrizionali

ActivaTOR recovery mix utilizza materie prime riconosciute come Ajinomoto® per la L-leucina e Creapure® per la creatina, con marchi che attestano purezza e origine. Le informazioni nutrizionali riportano 474 kJ / 113 kcal per dose, 0 g di grassi, 15,9 g di carboidrati (0 g zuccheri), 12 g di proteine, 0 g di fibre e 0 g di sale. Gli integratori non sostituiscono una dieta variata; non superare la dose giornaliera consigliata e conservare fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Per dubbi specifici è sempre opportuno consultare un medico o un nutrizionista.