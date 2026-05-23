Pacchetti ufficiali MotoGP e accessi vip: guida completa all’esperienza

Se desideri trasformare un fine settimana di gara in un’esperienza esclusiva, i pacchetti ufficiali MotoGP offrono una varietà di opzioni che mettono il tifoso letteralmente al centro dell’azione. In questa guida trovi una panoramica chiara delle offerte principali: dal pass Paddock che permette di esplorare la città mobile delle squadre, all’accesso alla griglia di partenza per sentire l’adrenalina dei minuti che precedono la gara. Ogni voce include importanti dettagli logistici e di accesso per organizzare al meglio la tua visita.

Le proposte si suddividono tra esperienze giornaliere e pacchetti per l’intero weekend: accessi alla griglia il sabato per la MotoGP o la domenica per la Moto2, ingressi al VIP Village, tour guidati del paddock e opportunità di scattare foto sul podio. Ricorda che alcune attività richiedono un’età minima di 15 anni e che le offerte possono essere soggette a variazioni in base alle procedure locali di salute e sicurezza.

Accessi alla griglia e momenti salienti

Tra le esperienze più richieste c’è la possibilità di camminare sulla griglia di partenza poco prima della partenza: il pacchetto MotoGP Race Grid Elite Access consente di percorrere il tratto di tarmac dove i piloti si preparano a partire, mentre l’alternativa della domenica è pensata per la Moto2 Race Grid. Entrambe le opzioni amplificano la tensione pre-gara e offrono angoli di vista impagabili. La partecipazione è riservata ai maggiori di 15 anni, requisito da non sottovalutare quando si acquistano biglietti per più persone.

Foto sul podio e incontri con i piloti

Chi cerca un ricordo indimenticabile può prenotare la Podium Photo Opportunity, una sessione per posare sul palco dove si celebrano le vittorie: ideale per gli appassionati che vogliono immortalare il momento. Esistono inoltre eventi di Rider Appearance & Q&A nella Premier Lounge, dove un pilota risponde alle domande dei fan. Nota importante: la foto sul podio non comprende l’accesso alla cerimonia finale della domenica, poiché spesso si svolge dopo la chiusura del VIP Village del sabato.

Hospitality: VIP Village e Premier Lounge

Il cuore dell’accoglienza è il MotoGP VIP Village, posizionato all’interno dell’edificio dei box e con vista su Pit Lane e paddock. Il pacchetto che include il weekend offre una terrazza privata con posti a sedere e accesso a una lounge riservata vicino alla linea di arrivo. Per un’esperienza ancora più curata, la Premier Lounge climatizzata propone un servizio gastronomico giornaliero con colazione a buffet, pranzo e snack pomeridiani, oltre a un open bar con prosecco, birra, vino e bevande analcoliche. Questo livello di hospitality è pensato per chi cerca comfort e vista privilegiata sulla gara.

Servizi inclusi e intrattenimento

Oltre al cibo e alle bevande, gli ospiti della Premier Lounge hanno accesso ad attività esclusive e a intrattenimento all’interno del VIP Village. Il pacchetto garantisce inoltre la possibilità di vivere momenti speciali come la camminata in pit lane, l’avvicinamento al trofeo ufficiale e sessioni con addetti ai team o specialisti del settore, sempre soggette a disponibilità e modifiche. La combinazione di vista privilegiata e servizi dedicati rende questi pacchetti ideali per ospiti corporate o fan che vogliono un weekend senza preoccupazioni.

Paddock, tour guidati e accesso ai team

Per chi vuole capire come funziona la macchina MotoGP dall’interno, esistono pass per il Paddock validi per l’intero weekend (venerdì-domenica). Il pass VIP per il paddock consente di esplorare la zona tecnica dove i team allestiscono le loro strutture, mentre il venerdì l’accesso al circuito e al paddock è garantito ma non include l’ingresso al VIP Village né posti riservati in tribuna. Questa distinzione è fondamentale quando si pianifica il proprio programma giornaliero.

Tour guidati e dentro il garage

Il tour «Alla scoperta del Paddock» è condotto da guide esperte e porta i partecipanti dietro le quinte, con spiegazioni sui processi operativi del Motomondiale. In alcuni tour è possibile visitare il garage di un team, parlare con ingegneri e meccanici e osservare i lavori di setup delle moto. Sono previste anche sessioni di Q&A con figure come dirigenti di team, progettisti di caschi e specialisti di performance, che offrono prospettive tecniche uniche. Tutte le attività possono subire variazioni dell’ultima ora per motivi operativi o di sicurezza.

Alloggio, trasferimenti e prenotazioni ufficiali

I pacchetti ufficiali includono spesso soluzioni di alloggio: una proposta comune è il soggiorno di tre notti con check-in il venerdì e check-out il lunedì, con trasferimenti giornalieri tra hotel e circuito purché l’alloggio sia prenotato tramite il servizio MotoGP Premier. Le camere sono generalmente limitate a due persone per unità; è importante verificare le condizioni prima della conferma. Un esempio pratico è il Diamond Hotel Buriram, situato nella regione di Isan a circa 4,4 km dal circuito, con camere moderne e trasferimenti giornalieri organizzati per gli ospiti.

Per informazioni su pacchetti e disponibilità è possibile contattare l’organizzazione tramite il modulo ufficiale per i MotoGP Official Ticket Packages. Prima di prenotare, ricordati di considerare limiti di età, requisiti di accesso e le linee guida locali di salute e sicurezza che potrebbero influire sulle attività incluse.