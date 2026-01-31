Internazionali d’Italia di Motocross EICMA Series 2026: Alghero al Centro dell’Azione!

Alghero si appresta a vivere un'esperienza indimenticabile con gli Internazionali d'Italia di motocross EICMA Series 2026. Questo evento straordinario promette un mix avvincente di adrenalina e spettacolo, attirando appassionati e curiosi da ogni parte. Non perdere l'occasione di assistere a gare emozionanti e di immergerti nell'atmosfera unica di questo grande appuntamento sportivo.

Alghero ospita gli internazionali d’Italia EICMA Series 2026

Il motocross rappresenta una fusione di emozione e competizione. Quest’anno, Alghero avrà l’onore di ospitare uno degli eventi più attesi del circuito: gli Internazionali d’Italia EICMA Series 2026. Questa manifestazione, che si svolgerà il 1° febbraio, non è solo una tappa fondamentale per i piloti, ma si configura anche come un’importante vetrina per il territorio sardo.

La competizione si terrà presso il Crossodromo del Lazzaretto, un tracciato di 1.625 metri che si snoda lungo la splendida costa delle Bombarde. Questo circuito, noto per le sue curve insidiose e i salti spettacolari, offre un palcoscenico ideale per i talenti delle classi 125, MX2 e MX1, la classe regina del motocross.

Un’importante tappa di avvicinamento al mondiale

La gara di Alghero rappresenta un evento sportivo di alto livello e costituisce un test cruciale per i piloti in preparazione al Campionato Mondiale di Motocross, che prenderà il via l’8 marzo in Argentina. Questo appuntamento offre ai concorrenti l’opportunità di affinare le strategie e testare le moto in un contesto competitivo, dove ogni dettaglio riveste un’importanza fondamentale.

Il programma della giornata prevede diverse gare, con il primo live streaming che inizierà alle ore 12:30. Gli appassionati potranno seguire le emozioni delle varie competizioni, a partire dalla corsa della classe MX2, che partirà alle 12:50, seguita dalle altre categorie nel corso della giornata.

Dettagli sul programma di gara

La giornata di gare si snoderà secondo il seguente programma:

Ore 12:30: Inizio live streaming

Inizio live streaming Ore 12:50: Partenza Race #1 MX2 – 25′ + 2 giri

Partenza Race #1 MX2 – 25′ + 2 giri Ore 13:50: Partenza Race #1 MX1 – 25′ + 2 giri

Partenza Race #1 MX1 – 25′ + 2 giri Ore 14:50: Partenza Race #2 125 – 20′ + 2 giri

Partenza Race #2 125 – 20′ + 2 giri Ore 15:45: Partenza Race #2 MX2 – 25′ + 2 giri

Partenza Race #2 MX2 – 25′ + 2 giri Ore 16:45:Partenza Race #2 MX1 – 25′ + 2 giri

Acquisto dei biglietti e informazioni utili

I biglietti per assistere all’evento possono essere acquistati direttamente presso il botteghino del circuito a partire dalle ore 08:00. I prezzi sono accessibili: 20€ per il biglietto intero, 15€ per i tesserati FMI e ragazzi fino ai 16 anni, e solo 0,50€ per i bambini fino ai 10 anni accompagnati da adulti.

L’evento è organizzato da Offroad Pro Racing con il supporto della Federazione Motociclistica Italiana, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Questa iniziativa si colloca in un contesto di grande valore paesaggistico, contribuendo a mettere in risalto la bellezza della Sardegna.

Streaming e visibilità globale

Grazie alla partnership con EICMA, le gare saranno trasmesse in diretta sui canali OffRoadProRacing, Federmoto.tv e FIM-Moto.tv. Gli appassionati potranno godere di una produzione dedicata, con collegamenti dal bordo pista e commento in italiano e inglese, assicurando una copertura completa dell’evento.

La manifestazione di Alghero rappresenta un'occasione unica per i tifosi e gli addetti ai lavori di vivere un'esperienza indimenticabile nel mondo del motocross, unendo sport, passione e promozione del territorio.