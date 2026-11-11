Il maltempo ha costretto gli organizzatori a cancellare tutte le gare a Phillip Island, segnando l'addio del circuito prima del trasferimento ad Adelaide.

Il 2026 si chiude con un’eco di delusione per gli appassionati di MotoGP: le competizioni programmate a Phillip Island non hanno potuto partire a causa di una serie di avverse condizioni atmosferiche. Pioggia scrosciata, vento forte e una densa coltre di nebbia hanno ridotto drasticamente la visibilità, rendendo impossibile il decollo dell’elicottero medico necessario per garantire la sicurezza dei corridori.

Condizioni meteo estreme bloccano le gare

Fin dalle prime ore del mattino, le previsioni indicavano una perturbazione in arrivo sul sud-est australiano. Quando il sole è apparso brevemente sul circuito, è stato subito sopraffatto da rovesci continui, con intensità tale da rendere il tracciato scivoloso e pericoloso. La scarsa visibilità ha impedito non solo le prove libere, ma anche le sessioni di pratica per le classi Moto3 e Moto2, che sono state annullate in via preventiva.

Impossibilità dell’elicottero medico e decisione di cancellare

Secondo le norme di sicurezza del Motomondiale, la presenza di un elicottero di soccorso è obbligatoria per ogni evento di livello mondiale. La nebbia bassa ha impedito all’elicottero di decollare sia dall’aeroporto di Melbourne sia da quello più vicino a Phillip Island, creando una situazione di rischio inaccettabile. Il direttore di gara, Graham Webber, ha dichiarato che senza quella copertura aerea non è possibile avviare nessuna gara, poiché il tempo necessario per raggiungere il più vicino ospedale supera i 45 minuti di viaggio terrestre.

Ritiri emozionali dei piloti e ultimo giro d’onore

Nonostante l’annullamento, i piloti hanno voluto regalare al pubblico un addio simbolico. Dopo aver atteso fino alle prime ore del mattino, i corridori hanno effettuato un lento giro di cortesia dietro al safety car, salutando i tifosi presenti. Jack Miller, unico australiano in griglia, ha ringraziato i spettatori con parole cariche di nostalgia: “Correre qui è una sensazione unica, vengo qui da quando ero ragazzino”. Anche Marc Márquez ha espresso il suo rammarico, sottolineando che Phillip Island non meritava un epilogo così brusco, soprattutto dopo la spettacolare sfida di mesi fa.

Il futuro del Gran Premio d’Australia: trasferimento ad Adelaide

Il 2027 vedrà il Gran Premio d’Australia spostarsi dal leggendario tracciato di Phillip Island al nuovo circuito di Adelaide. La decisione, già comunicata in tempi precedenti, avrà un impatto sul calendario della stagione, ma resta una speranza per il futuro della corsa in Australia. Nel frattempo, la classifica mondiale rimane immutata: Marc Márquez guida la classifica con dieci punti di vantaggio su Jorge Martín, la cui caduta nella ghiaia dell’ultima sessione non ha influito sui punti finora accumulati.

Classifica ferma in attesa della prossima gara

Con la gara di Phillip Island cancellata, il prossimo appuntamento ufficiale è il Gran Premio di Sepang in Malesia, che rappresenterà il penultimo evento del trittico extraeuropeo prima dei finali a Qatar, Portimão e Valencia. I team stanno già programmando i trasferimenti, mentre i piloti come Martín stanno valutando il recupero da una frattura al radio, per la quale l’Aprilia ha deciso di non operare immediatamente.