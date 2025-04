Un passo verso la sostenibilità

La Jeep Avenger si unisce alla flotta dei Carabinieri, segnando un’importante evoluzione nel parco auto dell’Arma. Questo SUV elettrico non solo rappresenta un passo avanti in termini di sostenibilità, ma è anche un simbolo di modernità e innovazione. Con la consegna di 175 unità, la Jeep Avenger diventa una delle principali gazzelle, affiancando modelli storici come la Renegade e il Wrangler. La scelta di un veicolo elettrico per le operazioni di pattuglia nelle aree urbane è una decisione strategica, che riflette l’impegno dei Carabinieri verso un futuro più verde.

Dettagli tecnici e funzionalità

La Jeep Avenger, dotata di un motore elettrico da 156 CV e una batteria da 54 kWh, offre un’autonomia di circa 400 km. Questo la rende ideale per le esigenze quotidiane dei Carabinieri, che operano principalmente in contesti urbani. La ricarica rapida, che consente di passare dal 20% all’80% in soli 25 minuti, è un ulteriore vantaggio per garantire un servizio continuo e senza interruzioni. La livrea blu con strisce rosse e il tetto bianco non solo la rendono facilmente riconoscibile, ma anche esteticamente in linea con le tradizioni dell’Arma.

Innovazione e compatibilità ambientale

Oltre all’introduzione della Jeep Avenger, Stellantis ha annunciato un progetto per rendere compatibili le proprie auto con biocarburanti, come l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Questo biocarburante, ottenuto da materiali riciclati, rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità. Le auto dei Carabinieri, già in circolazione, potranno beneficiare di questa innovazione, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale delle operazioni quotidiane. La scelta di un veicolo elettrico, insieme all’uso di biocarburanti, dimostra l’impegno dell’Arma per un futuro più sostenibile e responsabile.