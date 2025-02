Il campione del mondo in difficoltà

La nuova stagione di MotoGP si apre con un’assenza pesante: Jorge Martin, il campione del mondo in carica, non sarà presente al primo gran premio del 2025 in Thailandia. Dopo un incidente in allenamento, Martin ha subito un intervento chirurgico al polso sinistro presso la Clinica Dexeus di Barcellona. L’operazione, che ha visto l’impianto di viti per stabilizzare le fratture, è stata definita un successo, ma il percorso di recupero si preannuncia complesso.

Le conseguenze dell’incidente

Il pilota spagnolo ha subito le fratture durante una sessione di allenamento, un momento cruciale per prepararsi alla nuova stagione con Aprilia Racing, dopo aver vinto il mondiale con Ducati Pramac. La sua avventura nel 2025 è iniziata nel peggiore dei modi, con un highside durante i test a Sepang che lo ha costretto a un intervento alla mano destra. La nuova caduta ha ulteriormente complicato i suoi piani, costringendolo a saltare il primo round del campionato.

Prospettive di recupero

Secondo le informazioni fornite dall’Aprilia, la prognosi di Martin sarà valutata nei prossimi giorni in base alle sue condizioni cliniche. Sebbene l’intervento sia stato eseguito con successo, non è chiaro quando il pilota potrà tornare in pista. Attualmente, è previsto che venga sostituito dal tester Lorenzo Savadori per il GP di Thailandia, ma ci sono timori che Martin possa dover saltare anche il GP d’Argentina, in programma a metà marzo.

Il rientro in pista

Le aspettative sono che Martin possa tornare per la gara di Austin, ma il suo rientro non sarà facile. Dovrà affrontare non solo il recupero fisico, ma anche la necessità di adattarsi a una moto nuova, la RS-GP, con cui ha ancora poco feeling. La situazione è delicata e i tifosi attendono con ansia notizie sul suo stato di salute e sulla sua capacità di tornare a competere ai massimi livelli.