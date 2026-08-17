SignalTrace: come la polizia collega dispositivi elettronici e targhe in Maryland

In un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, un nuovo sistema di sorveglianza sta facendo parlare di sé. SignalTrace sviluppato da Leonardo, è stato avvistato in Oxon Hill, Maryland e sta sollevando domande sulla privacy e sulle capacità investigative della polizia.

Il sistema è in grado di collegare segnali di dispositivi elettronici, come telefoni, collari per animali e AirPods, a immagini catturate da lettori di targhe automatiche. Questo potrebbe sembrare un passo avanti significativo per le indagini, ma presenta anche importanti limitazioni e implicazioni per la privacy.

Come funziona SignalTrace

SignalTrace non è un lettore di targhe tradizionale. Secondo Leonardo, i suoi sensori catturano segnali pubblicamente emessi da dispositivi Wi-Fi, Bluetooth e altri dispositivi elettronici. Questi segnali vengono poi abbinati a un’impronta elettronica che può essere correlata a un numero di targa, un orario e una posizione.

In teoria, questo permette agli investigatori di riconoscere un veicolo anche quando la sua targa è sconosciuta. Tuttavia, come ha rilevato il consulente Ryan O’Horo i dispositivi non trasmettono continuamente dati stabili e identificabili. Le trasmissioni avvengono su diversi canali e un sensore deve essere in ascolto al momento giusto e sulla frequenza corretta.

Limitazioni del sistema

O’Horo ha identificato diverse installazioni apparentemente in Maryland, ma ha anche messo in discussione alcune delle affermazioni più spettacolari di Leonardo. Ad esempio, i sensori TPMS e i microchip per animali domestici sono difficili da rilevare. O’Horo sostiene che l’antenna a pannello piatto di SignalTrace probabilmente non può ricevere le frequenze radio utilizzate dalla maggior parte dei sensori di pressione degli pneumatici, e i microchip per animali domestici sono generalmente letti da pochi centimetri di distanza.

Un collare per animali domestici Bluetooth, un telefono o un set di cuffie wireless sono molto più plausibili. Tuttavia, come ha notato Ars Technica una firma di dispositivo non ha bisogno di includere il nome per diventare identificativa. Collegare ripetutamente lo stesso telefono o orologio a un veicolo registrato, una casa e altri dispositivi può trasformare un modello apparentemente anonimo in un indizio investigativo.

Implicazioni per la privacy

Un recente studio di mobilità dati, citato da Ars, ha rilevato che quattro punti temporali e di luogo erano sufficienti per identificare in modo univoco il 95% di 1,5 milioni di persone nel dataset. Questo dimostra come i dati di movimento ripetuti possano rendere un record apparentemente anonimo distintivo.

La Corte Suprema ha riconosciuto che i registri di localizzazione del telefono possono rivelare molto più del movimento. In una decisione del, la corte ha stabilito che l’acquisizione da parte della polizia di registri di localizzazione Google tramite un mandato di geofence è una ricerca ai sensi del Quarto Emendamento. SignalTrace è diverso perché i suoi sensori raccolgono segnali trasmessi direttamente, quindi la sentenza non risolve la questione. Tuttavia, mostra che le corti stanno diventando meno disposte a trattare le informazioni di localizzazione apparentemente anonime come innocue.

Per ora, SignalTrace non sembra un’aspirapolvere onniveggente lungo la strada. Tuttavia, il tracciamento Wi-Fi e Bluetooth da solo può essere discutibile per gli attivisti per la privacy. Inoltre, la tecnologia di solito non diventa meno capace man mano che matura. Antenne migliori, più sensori e un elaborazione più intelligente potrebbero eliminare alcune delle limitazioni odierne.