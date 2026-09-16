Il 16 settembre 2026, il circuito di Silverstone ha ospitato una sfida senza precedenti: Max Verstappen quattro volte campione del mondo di Formula 1, si è trovato al completo retro della griglia e ha dovuto lottare contro 100 concorrenti selezionati da Red Bull. L’evento, ideato come omaggio al karting che ha avviato la carriera del pilota, è stato trasmesso in esclusiva su Disney+ alle ore 18:00, offrendo agli spettatori uno spettacolo di velocità, strategia e caos organizzato.

Una partenza al limite: dalla 101ª posizione al primo giro

Partendo dall’ultima casella (101ª), Verstappen ha sfruttato il peso del proprio corpo per ottenere una spinta più efficace al depistaggio dei semafori. Il risultato è stato sorprendente: entro il primo giro ha sorpassato 63 avversari guadagnando già la 37ª posizione su 30 giri programmati. La sua capacità di recuperare 17 secondi rispetto al resto del gruppo ha dimostrato quanto la sua esperienza nel karting sia ancora un vantaggio decisivo, anche contro piloti di diversa estrazione.

Chi erano i 100 rivali? Atleti, creator e appassionati

Il roster di partenza comprendeva una varietà di profili: atleti professionisti di altre discipline, content creator attivi sui social, personaggi pubblici e semplici appassionati di kart. Questa eterogeneità ha ridotto l’apparente difficoltà del primo giro del campione, ma ha anche aggiunto una componente di imprevedibilità, poiché alcuni concorrenti hanno tentato “scorciatoie” per restare davanti. Nonostante le full-course-yellow di avvio e le strategie alternative, la classe di Verstappen è rimasta superiore, consolidando il suo vantaggio.

Ospiti speciali e prove preliminari

Tra gli ospiti di rilievo c’è il diciannovenne Arvid Lindblad appartenente alla Racing Bulls. Lindblad ha gestito una sessione di prova di 50 kart, superandoli tutti tranne uno, dimostrando che anche i più giovani possono competere a livelli elevati. Il designer del tracciato e Race Director David Terrien ha confermato che i partecipanti hanno mostrato un notevole spirito combattivo, proprio quello che Red Bull desiderava per la serata.

Dettagli tecnici del circuito

Il percorso, lungo 2,5 km combina la tradizionale pista per go-kart di Silverstone con un’estensione che utilizza il rettilineo Wellington e il tratto Brooklands-Luffield del circuito di Formula 1. Tutti i kart erano identici in termini di prestazioni e sono stati dotati di zavorre calibrate per neutralizzare vantaggi legati al peso dei singoli conducenti.

Streaming, grafica e interazione in tempo reale

La manifestazione è diventata un vero evento multimediale le telecamere su drone hanno catturato inquadrature cinematografiche, mentre le grafiche ispirate ai videogiochi hanno fornito dati in tempo reale su velocità, posizioni e differenziali temporali. Inoltre, Verstappen ha avuto la possibilità di parlare direttamente con i suoi avversari tramite il canale radio, un elemento che ha soddisfatto i fan abituati al suo taglio ironico nei team-radio della F1.

Il campione ha ribadito la sua connessione con il karting dicendo: “Ho guidato con queste vetture dai 4 ai 15 anni, l’evento rappresenta un’ottima opportunità per rivedere le basi”. Ha poi aggiunto: “So che alcuni di loro sono molto veloci e credo che saranno parecchio competitivi, sarà interessante vedere il caos sprigionarsi davanti ai miei occhi”. Un’ultima frase ha chiuso: “Ovviamente solo Red Bull poteva organizzare qualcosa di simile”.