Kia Sorento PHEV: cosa offre e perché potresti scegliere un altro modello

La Kia Sorento plug-in hybrid offre interni curati, guida tranquilla e una discreta autonomia elettrica, ma richiede abitudini di ricarica costanti per sfruttare i vantaggi; scopri prezzi, numeri e vantaggi rispetto ad altre motorizzazioni

La Kia Sorento con alimentazione plug-in hybrid mette sul tavolo un mix interessante: tre file di sedili, finiture curate e la possibilità di percorrere decine di chilometri in modalità esclusivamente elettrica. Tuttavia, la scelta del PHEV comporta compromessi che vale la pena conoscere prima dell’acquisto, specialmente se si considera il mercato in Australia e negli US.

Questo testo riassume la piattaforma tecnica, i numeri ufficiali e le impressioni d’uso per aiutare chi sta valutando un SUV familiare con motore ibrido plug-in a capire cosa aspettarsi nella vita reale.

Architettura, versioni disponibili e prezzi in Australia e negli US

La Sorento di quarta generazione utilizza l’architettura N3 sviluppata dal gruppo a cui appartiene anche Hyundaiil modello è prodotto sullo schema introdotto a partire da mid-2026. In Australia la gamma della Sorento è ampia: sono offerte numerose varianti a combustione e ibride. I prezzi partono da AU$58,340 per l’S Diesel DCT, con altre versioni diesel che raggiungono fino a AU$73,940. Per le varianti ibride i listini vanno da AU$59,490 fino al top di gamma GT-Line PHEV AWD a AU$84,600. Negli US la gamma offre anch’essa molte opzioni di motorizzazione, con listini che partono da circa $48,290 per i modelli non ibridi.

Motore, batteria e prestazioni dichiarate

La versione plug-in combina un motore 1.6 turbo quattro cilindri con un motore elettrico integrato nella trasmissione automatica a sei rapporti e una batteria litio-polimero da 14 kWh. La potenza totale è dichiarata in 195 kW (262 hp) e la coppia in 350 Nm. Per confronto, la Sorento in allestamento ibrido non plug-in e modelli affini come il Santa Fe hanno valori di potenza e coppia leggermente diversi: ad esempio la Santa Fe Hybrid è offerta con 172 kW e 367 Nm.

Abitacolo, spazio e dotazione: pregi concreti

L’interno della Sorento è uno dei suoi punti forti: l’aggiornamento eseguito nel 2026 ha portato a un pannello strumenti e infotainment integrato sotto un unico vetro curvo, offrendo una grafica nitida e menu intuitivi. L’esemplare top testato disponeva di rivestimenti in pelle Nappasedili anteriori riscaldati e ventilati, pad di ricarica wireless e tetto panoramico. Nonostante la qualità percepita sia buona, su alcuni dettagli la Sorento appare leggermente meno raffinata rispetto alla concorrenza più recente del gruppo, come il nuovo Santa Fe.

La configurazione a tre file è presente, ma il terzo sedile è più adatto per bambini o adolescenti; per famiglie numerose modelli come il Telluride o il EV9 offrono abitacoli realmente pensati per sette persone adulte.

Comfort di marcia e modalità di guida

Il comportamento su strada è rassicurante: la massa superiore ai 2.000 kg impone una taratura delle sospensioni che privilegia stabilità e controllo, con un assetto leggermente rigido ma capace di assorbire le asperità. La Sorento mantiene modalità di guida EcoNormal e Sportoltre a selettori per SnowMud e Sand per l’uso fuoristrada light, dove si è dimostrata concreta e ben bilanciata nell’erogazione della trazione.

Autonomia elettrica, consumi reali e limiti del PHEV

La batteria da 14 kWh fornisce una autonomia elettrica dichiarata di circa 68 km (42 miles)un valore raggiungibile con uno stile di guida molto attento e percorsi favorevoli; in uso quotidiano è realistico attendersi almeno 50 km con ciclo misto se la batteria è ricaricata regolarmente. Kia dichiara un consumo combinato teorico di 1.6 l/100 km a batteria carica, ma nella pratica il dato dipende fortemente dalla frequenza di ricarica.

Durante un periodo d’uso senza ricaricare la batteria, il consumo misurato si è attestato su circa 6.4 l/100 kmvalore che resta vicino a quello dei diesel convenzionali quando la batteria è scarica. Di fatto, chi non intende ricaricare quotidianamente potrebbe ottenere risultati simili scegliendo una versione diesel, che dichiara ad esempio 6.0 l/100 km per il modello AWD.

Rumorosità e sensazione a bordo

Un limite segnalato è la caratteristica sonora del motore a combustione nella versione PHEV: il 1.6 turbo risulta più invadente e rumoroso rispetto a versioni affini montate su altri modelli del gruppo, con una timbrica che in alcune fasi richiama quella di un diesel. Anche il funzionamento della trasmissione a causa dell’integrazione del motore elettrico può produrre cambiate più evidenti.

Per questo motivo è consigliabile effettuare un test drive per valutare personalmente la percezione di rumorosità e la risposta della trasmissione prima di decidere l’acquisto.