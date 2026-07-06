Kia XCeed rinnovata: comfort, connettività e sistemi di assistenza potenziati

La nuova Kia XCeed punta su un look aggiornato, abitacolo più curato e una piattaforma tecnologica con doppio schermo, Kia Connect e numerosi sistemi di assistenza alla guida

La Kia XCeed si presenta in una veste rinnovata pensata per chi cerca un crossover compatto adatto alla vita urbana ma capace di offrire comfort e tecnologie moderne. L’aggiornamento segue la filosofia Opposites United e coinvolge tanto l’estetica esterna quanto l’ambiente interno, con interventi mirati su ergonomia e connettività.

Oltre al restyling della carrozzeria, la vettura introduce novità pratiche come un bagagliaio capiente e soluzioni digitali che semplificano l’uso quotidiano. Le scelte meccaniche rimangono incentrate sulla benzina, con l’adozione del sistema mild hybrid su alcune versioni per migliorare efficienza e reattività.

Esterno aggiornato e dimensioni pratiche

Il frontale della nuova XCeed è stato ridisegnato con cofano, paraurti, griglia e gruppi ottici rivisti per un aspetto più moderno e distintivo. Anche il portellone e il paraurti posteriore presentano linee aggiornate, mentre la firma luminosa è stata riprogettata per migliorare la visibilità e l’identità del modello. La dotazione estetica include cerchi in lega da 18 pollici e una gamma colori ampliata con nove tinte tra cui il nuovo Morning Haze.

Le proporzioni della vettura sono state leggermente ottimizzate, con uno sbalzo anteriore ridotto di 15 mm senza rinunciare alla praticità: il bagagliaio resta ampio e accessibile, con una capacità di 426 litri mentre la posizione di guida mantiene l’assetto rialzato tipico del segmento crossover per garantire buona visibilità in città e fuori.

Abitacolo rivisto e connettività estesa

All’interno la XCeed introduce una plancia completamente ridisegnata che privilegia la semplicità d’uso. Nuove finiture, maniglie aggiornate, un volante ridisegnato e rivestimenti in Kia Tex nero migliorano la percezione della qualità. Tra le novità più evidenti c’è il Multimode Touch Display pensato per centralizzare il controllo dell’infotainment e della climatizzazione in modo intuitivo.

Per la strumentazione e la navigazione debutta una soluzione a doppio schermo da 12,3 pollici affiancata dalla piattaforma connessa Kia Connect che offre servizi cloud e diagnostica in tempo reale. La vettura supporta inoltre la Digital Key 2.0 e la ricarica wireless per smartphone, funzioni che rendono l’uso quotidiano più fluido e integrato con lo smartphone dell’utente.

Sistemi di assistenza e sicurezza avanzati

La nuova versione amplia la dotazione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per aumentare sicurezza e comfort su strada. Tra le funzionalità principali figurano Highway Driving Assist (che combina cruise control adattivo e mantenimento di corsia), il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e il Rear Cross-traffic Collision-Avoidance Assist. Per le manovre e il parcheggio sono disponibili il Parking Assist e il Rear View Monitor affiancati da una In-Cabin Camera che monitora lo stato del conducente.

Il sistema di frenata d’emergenza include il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 progettato per rilevare veicoli, pedoni e ciclisti, contribuendo a ridurre il rischio di collisioni nelle situazioni più critiche.

Motorizzazioni e comportamento su strada

La gamma motori per il mercato europeo resta focalizzata sulle unità a benzina: il 1.0 T-GDI da 115 CV è proposto sia con cambio manuale a 6 marce sia con la trasmissione automatica a doppia frizione 7DCT su quest’ultima è di serie il sistema mild hybrid mentre sul manuale è disponibile come opzione. Per chi cerca più potenza è confermato il 1.6 T-GDI da 150 CV abbinato alla trasmissione 7DCT nel mercato italiano.

Le specifiche tecniche indicano valori di potenza massima compresi tra 115 e 150 CV coppia tra 200 e 250 Nm accelerazione 0–100 km/h che varia da 11,7 a 8,7 secondi a seconda della motorizzazione. I consumi medi si collocano intorno a 14,5–15,9 km/l (equivalente a circa 6,9–6,3 l/100 km), con emissioni di CO2 tra 155 e 143 g/km dati utili per valutare il compromesso tra prestazioni ed efficienza.

Produzione e disponibilità in Europa

La produzione della nuova XCeed è programmata per iniziare il 29 maggio nello stabilimento di Žilina, Slovacchia. I dettagli relativi a listini e configurazioni per i singoli mercati europei saranno comunicati successivamente, ma l’aggiornamento conferma l’intento del marchio di rafforzare la presenza nel segmento C con un modello più competitivo sia sul piano stilistico sia su quello tecnologico.

Nel complesso, questa versione della XCeed punta a offrire una combinazione di versatilità urbana tecnologie di connettività e assistenza alla guida, e motorizzazioni che bilanciano efficienza e risposta, rendendola una proposta interessante per chi cerca un crossover pratico ma ricco di contenuti.