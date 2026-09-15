Kimi Antonelli vince il GP di Spagna: analisi della gara e dichiarazioni

Kimi Antonelli conquista la vittoria nel GP di Spagna a Madrid con una gara perfetta. Scopri come è andata e cosa dicono i protagonisti.

Il gran premio di Spagna a Madrid ha visto il trionfo di Kimi Antonelli che ha conquistato la sua ottava vittoria stagionale. Una gara caratterizzata da strategie audacisfortuna e prestazioni eccezionali.

Una vittoria costruita con fortuna e strategia

Antonelli ha saputo approfittare di un momento favorevole, grazie anche alla virtual safety car provocata dallo stop di Lance Stroll. Questo ha permesso al pilota della Mercedes di prendere il comando della gara, nonostante un pit-stop problematico per Lando Norris che ha perso posizioni cruciali.

Norris, che aveva un ritmo spaziale e un vantaggio significativo, è stato beffato dalla sfortuna. Il pilota della McLaren ha commentato: «Stavo facendo la gara perfetta, ma la fortuna mi aveva voltato le spalle. E comunque complimenti a Kimi che sta facendo un lavoro eccezionale».

Le dichiarazioni dei protagonisti

Antonelli, sempre umile e concentrato, ha dichiarato: «È stato un weekend incredibile, ringrazio tutti i fan per essere venuti e per la grande energia mostrata. Non vedo l’ora di tornare qui l’anno prossimo». Il pilota italiano ha anche riconosciuto il merito di Norris: «Bello vincere, ma stavolta meritava Norris».

Max Verstappen secondo classificato, ha commentato: «Guardando il passo gara per noi è un gran risultato, Lando Norris è stato sfortunato e per noi è incredibile essere arrivati secondi». Anche Charles Leclerc quarto classificato, ha avuto una gara difficile ma ha dimostrato grande abilità nel gestire le gomme usurate.

La classifica aggiornata

Con questa vittoria, Antonelli consolida il suo primato in classifica piloti, con un vantaggio di 81 punti su George Russell. La Mercedes guida anche la classifica costruttori con 503 punti, seguita dalla Ferrari a 358.

La gara ha visto anche prestazioni notevoli da parte di Franco Colapinto dell’Alpine che ha conquistato il settimo posto, e di Arvid Lindblad della Racing Bulls nono. Un’altra menzione va a Nico Hulkenberg dell’Audi che ha portato a casa punti preziosi.

Il circuito del Madring ha dimostrato di essere una pista impegnativa, con poche opportunità di sorpasso. Questo ha reso la vittoria di Antonelli ancora più significativa, grazie alla sua capacità di gestire la gara con maturità e precisione.

La prossima tappa del campionato vedrà i piloti affrontare nuove sfide, con l’obiettivo di mantenere o migliorare le loro posizioni in classifica. Intanto, l’Italia festeggia un altro successo di Kimi Antonelli che continua a scrivere pagine di storia nel mondo della Formula 1.