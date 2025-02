Un design che affascina

La Ælla-60, ultima creazione di Anthony Jannarelly, rappresenta un perfetto connubio tra il fascino delle auto sportive degli anni ’60 e le tecnologie moderne. Questo modello esclusivo si distingue per le sue linee sinuose e dettagli raffinati, ispirati a vetture iconiche come l’Alfa Romeo 33 Stradale e la Ford GT. Le porte swan, una scelta stilistica audace, suscitano pareri contrastanti tra gli appassionati, ma contribuiscono a rendere la Ælla-60 un oggetto di desiderio.

Prestazioni da supercar

Sotto il cofano, la Ælla-60 monta un potente motore V8 aspirato da 3.6 litri, capace di erogare 473 cavalli. Questo propulsore, abbinato a un cambio manuale a sei marce e alla trazione posteriore, offre un’esperienza di guida coinvolgente e autentica. Con un peso di soli 1.130 kg, la vettura vanta un rapporto peso-potenza eccezionale, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, mettendo in competizione la Ælla-60 con le supercar più moderne.

Interni che celebrano il vintage

L’abitacolo della Ælla-60 è un omaggio agli anni ’60, con un volante a razze sottili, strumentazione circolare in stile cronometro e interruttori metallici a levetta. Ogni dettaglio è pensato per esaltare il piacere di guida e il fascino vintage di questa supercar. La produzione della Ælla-60 sarà limitata a soli 65 esemplari, di cui 5 in edizione Founders Edition, ciascuna personalizzabile dai primi acquirenti. Con un prezzo di 865.000 euro per ogni Founders Edition, la Ælla-60 non è solo un’auto, ma un investimento collezionistico.

Un futuro incerto ma affascinante

La produzione della Ælla-60 è prevista per il 2026 e sarà affidata a Podium Advanced Technologies, un’azienda italiana nota per la sua esperienza nella realizzazione di progetti automobilistici di alta gamma. Nonostante il suo design straordinario e le prestazioni eccezionali, la Ælla-60 affronta sfide significative legate al costo elevato e alla complessità della produzione. Tuttavia, se dovesse diventare realtà, arricchirà il panorama automobilistico con un’autentica opera d’arte su quattro ruote.