Un viaggio nella storia della Campos Racing

La Campos Racing, fondata nel 1997 da Adrian Campos, è diventata nel corso degli anni un vero e proprio incubatore di talenti per la Formula 1. Con sede ad Alzira, in Spagna, il team ha visto passare sotto la sua ala protettrice numerosi piloti che, grazie alla loro esperienza in questa squadra, sono riusciti a compiere il grande salto verso la massima categoria automobilistica. Recentemente, la promozione di Isack Hadjar in Racing Bulls ha riacceso l’attenzione su questo team, che ha già lanciato 14 piloti verso la F1.

Un palmarès ricco di successi

Nel corso della sua storia, la Campos Racing ha ottenuto risultati significativi, tra cui una vittoria in GP e un titolo in Euroformula Open nel 2016, grazie a Leonardo Pulcini. Questi successi non solo hanno messo in luce le capacità del team, ma hanno anche attratto l’attenzione di giovani talenti desiderosi di emergere nel mondo delle corse. Tra i nomi più noti che hanno fatto parte della Campos, spiccano Marc Gené e Fernando Alonso, entrambi legati indissolubilmente alla storia della Ferrari.

Talenti che hanno brillato in F1 e oltre

Molti piloti che hanno iniziato la loro carriera con la Campos Racing sono riusciti a lasciare un segno indelebile nella Formula 1. Sergio Pérez, ad esempio, ha conquistato sei gare, mentre Lando Norris è attualmente vice-campione con la McLaren. Tuttavia, non tutti i piloti che hanno fatto il salto in F1 hanno avuto la stessa fortuna. Piloti come Vitaly Petrov e Nelson Piquet Jr. hanno visto le loro carriere prendere direzioni diverse, ma hanno comunque contribuito a rendere la Campos Racing un nome rispettato nel panorama automobilistico.

Un futuro luminoso per la Campos Racing

Con l’emergere di nuovi talenti e la continua evoluzione del motorsport, la Campos Racing si prepara a scrivere nuovi capitoli della sua storia. La squadra non solo continua a formare piloti per la Formula 1, ma ha anche visto alcuni dei suoi ex piloti eccellere in altre competizioni, come la Formula E e l’IndyCar. Alex Palou, ad esempio, ha ottenuto notevoli successi negli Stati Uniti, dimostrando che la formazione ricevuta in Campos può portare a traguardi significativi anche oltre i confini della F1.