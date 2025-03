La bancarotta di Northvolt segna un duro colpo per l'industria delle batterie in Europa, ma ci sono spiragli di speranza.

Un duro colpo per l’industria europea delle batterie

La recente dichiarazione di bancarotta di Northvolt, un tempo considerato il faro dell’industria delle batterie in Europa, ha scosso profondamente il settore. Con debiti che ammontano a circa 7,5 miliardi di euro, l’azienda svedese ha visto infrangersi il sogno di competere con i giganti cinesi e statunitensi nella produzione di batterie per veicoli elettrici. Fondata nel 2015 da ex dirigenti di Tesla, Northvolt aveva l’ambizione di diventare il leader europeo nella produzione di batterie al litio, ma la realtà si è rivelata ben diversa.

Le cause della crisi

Nonostante un iniziale successo e un sostegno finanziario significativo, che ha superato i 9 miliardi di euro, Northvolt ha affrontato sfide insormontabili. Le perdite hanno continuato a crescere, raggiungendo 1,2 miliardi di dollari alla fine del 2023. La crisi del mercato dei veicoli elettrici ha costretto l’azienda a ridurre drasticamente il personale e a richiedere il fallimento negli Stati Uniti. La cancellazione di un finanziamento cruciale da 5 miliardi di dollari e la rescissione di un ordine da 2 miliardi da parte di BMW hanno ulteriormente aggravato la situazione, portando a una crisi di fiducia tra i partner commerciali.

Le prospettive future

Nonostante la bancarotta, ci sono segnali di speranza. Le operazioni di Northvolt in Germania, Canada e Polonia non sono coinvolte nel fallimento, aprendo la strada a una possibile riorganizzazione. Inoltre, aziende come Scania hanno manifestato interesse per l’acquisto della divisione Northvolt Industrial, garantendo che la produzione di camion elettrici non sarà compromessa. Anche il governo tedesco sta cercando nuovi investitori per la fabbrica di Heide, dimostrando che, nonostante le difficoltà, ci sono opportunità per il rilancio dell’industria delle batterie in Europa.