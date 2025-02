Un’asta da record a Las Vegas

Il , la prestigiosa asta Mecum di Las Vegas ha visto la vendita della Cyclone del 1915, una motocicletta che ha segnato un nuovo record nel mondo del collezionismo. Venduta per la cifra stratosferica di 1,2 milioni di dollari, questa moto non è solo un veicolo, ma un pezzo di storia che rappresenta l’apice dell’ingegneria motociclistica dell’epoca. Superando il precedente record di 935.000 dollari per una Harley-Davidson del 1908, la Cyclone ha catturato l’attenzione di collezionisti e appassionati di moto d’epoca.

Caratteristiche uniche della Cyclone

Prodotta per soli tre anni, la Cyclone è considerata una delle motociclette più rare e sofisticate della sua epoca. La sua fama è dovuta anche al fatto di essere stata la prima motocicletta con albero a camme in testa costruita negli Stati Uniti. Con un motore bicilindrico a V di 45° da 996 cc, la Cyclone eroga 45 CV, rendendola una delle moto più potenti del suo tempo, capace di raggiungere velocità superiori ai 160 km/h. Questo mix di potenza e innovazione ha contribuito a farne un oggetto di culto tra i collezionisti.

Il valore delle moto da collezione

Il prezzo di vendita della Cyclone solleva interrogativi sul costo dell’assicurazione per veicoli di tale valore. I proprietari di moto da collezione non si rivolgono a polizze standard, ma a compagnie specializzate che offrono coperture per danni, furti e rischi legati all’esposizione in eventi esclusivi. Con cifre che potrebbero permettere l’acquisto di ventisei Ducati Panigale V4 R, la Cyclone rappresenta un investimento significativo, non solo per il suo valore intrinseco, ma anche per la sua rarità e il suo fascino storico.

Un futuro luminoso per il collezionismo motociclistico

Con l’aumento del valore delle moto da collezione, ci si aspetta che in futuro altri esemplari possano superare il record stabilito dalla Cyclone. La domanda che molti si pongono è: quale sarà la prossima moto a raggiungere il milione di dollari? La Cyclone del 1915 non è solo un record, ma un simbolo di passione, ingegneria e storia che continuerà a ispirare generazioni di appassionati e collezionisti.