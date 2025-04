Un’icona del motorsport britannico

La Ford Escort Alan Mann 68 Edition rappresenta un ritorno alle origini per gli appassionati di motorsport. Questo modello è un omaggio alla storica Ford Escort XOO 349F, che ha dominato il British Saloon Car Championship nel 1968. Alan Mann, il leggendario team manager, ha guidato il progetto che ha portato a numerosi successi nelle competizioni turismo e GT. Oggi, grazie all’azienda Boreham Motorworks, questa vettura iconica è stata riportata in vita con una replica fedele e curata nei minimi dettagli.

Un restomod di alta qualità

La Ford Escort Alan Mann 68 Edition non è solo un semplice restauro, ma una vera e propria “continuation” che utilizza tecnologie moderne per ricreare l’essenza della vettura originale. Ogni componente è stato smontato e digitalizzato, permettendo una riproduzione precisa in CAD. I materiali utilizzati sono contemporanei, ma le geometrie e le specifiche tecniche rispettano quelle dell’epoca. Questo approccio garantisce che ogni vettura non solo sembri autentica, ma offra anche prestazioni all’altezza delle aspettative moderne.

Prestazioni e caratteristiche tecniche

Dal punto di vista meccanico, la Ford Escort Alan Mann 68 Edition è equipaggiata con un motore 1.8 Twin Cam da 205 CV, abbinato a un cambio manuale a 4 marce. Con un peso a secco di soli 795 kg, il rapporto peso/potenza è decisamente interessante, rendendo questa vettura agile e reattiva. Le sospensioni anteriori, sviluppate da Len Bailey, e il ponte rigido con Watts linkage al posteriore, garantiscono una trazione eccellente e un controllo preciso in curva. Le ruote da 13 pollici e l’impianto frenante con dischi solidi completano un pacchetto pensato per le performance in pista.

Eventi esclusivi e supporto tecnico

Ogni esemplare della Ford Escort Alan Mann 68 Edition sarà accompagnato da eventi su misura, giornate in pista e supporto tecnico del team Alan Mann Racing. Questo non solo offre un’esperienza unica ai proprietari, ma permette anche a chi desidera ottenere la licenza da corsa di farlo in un ambiente professionale e stimolante. Sebbene il prezzo non sia stato ancora comunicato, l’interesse per questa vettura è già palpabile tra gli appassionati e i collezionisti.