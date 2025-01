Il ritorno della Formula 1 in Africa

La Formula 1, uno degli sport motoristici più seguiti al mondo, potrebbe presto tornare a fare tappa in Africa. Dopo anni di assenza, il continente si sta preparando a riaccogliere un Gran Premio, con il Sudafrica e il Rwanda in prima linea per ospitare l’evento. La prospettiva di un GP in Africa non è solo un sogno, ma un progetto concreto che sta prendendo forma grazie all’impegno delle autorità locali e degli investitori privati.

Il Sudafrica: un circuito con storia

Il Sudafrica ha una lunga tradizione nel motorsport, avendo ospitato la Formula 1 in passato, con la pista di Kyalami che ha visto gare dal 19 e nel biennio 1992-1993. Oggi, il governo sudafricano, rappresentato dal ministro Gayton McKenzie, sta lavorando per riportare la F1 nel paese. McKenzie ha dichiarato che per organizzare un GP servono circa 2 miliardi di Rand all’anno, ovvero poco più di 100 milioni di euro. Tuttavia, il ministro è ottimista e crede che ci siano già molte offerte da parte di operatori del settore alberghiero pronti a investire.

Il governo sudafricano punta a coinvolgere il settore privato per coprire i costi dell’evento. McKenzie ha affermato che ci sono già grandi sponsor interessati a partecipare, come Red Bull e Heineken, che sono attivi nel paese e nel mondo della Formula 1. La strategia è chiara: se i grandi marchi sosterranno l’iniziativa, il Gran Premio potrebbe diventare un progetto redditizio per tutti. Il ministro ha anche sottolineato che il governo non intende coprire la maggior parte delle spese, lasciando quindi spazio agli investitori privati di entrare in gioco.

Il Rwanda: una nuova frontiera per la Formula 1

Accanto al Sudafrica, il Rwanda si sta facendo avanti come un potenziale candidato per ospitare un Gran Premio di Formula 1. Sebbene il paese non disponga ancora di un circuito, ha già dimostrato il suo interesse per il motorsport ospitando eventi di rilevanza internazionale. La cerimonia di premiazione della FIA, tenutasi quest’anno in Rwanda, ha messo in luce le ambizioni del paese di entrare nel mondo della Formula 1. Con il supporto del governo e degli investitori, il Rwanda potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento per il motorsport in Africa.

Un futuro promettente per la Formula 1 in Africa

Il sogno di riportare la Formula 1 in Africa è più vivo che mai. Con il Sudafrica che punta a un Gran Premio già nel 2026 e il Rwanda che si prepara a entrare nel circuito, il continente potrebbe presto diventare una nuova frontiera per il motorsport. Le trattative con la F1 e Liberty Media sono in corso, e il comitato di candidatura sudafricano sta lavorando per presentare un rapporto entro la fine di febbraio o marzo. La provincia del Gauteng, che ospita Kyalami, è avvantaggiata, ma la competizione con il Rwanda potrebbe portare a un futuro entusiasmante per la Formula 1 in Africa.