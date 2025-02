Un evento senza precedenti

La Formula 1 ha fatto un passo storico presentando tutte le nuove monoposto della stagione 2025 in un evento spettacolare tenutosi alla O2 Arena di Londra. Per la prima volta, i fan e gli appassionati hanno potuto assistere a uno show dedicato esclusivamente alla rivelazione delle vetture che scenderanno in pista nei prossimi mesi. L’evento, trasmesso in diretta streaming sui canali social ufficiali della Formula 1, ha visto la partecipazione di tutti i 20 piloti e dei 10 team principal, creando un’atmosfera di grande attesa e entusiasmo.

La scaletta dell’evento

La presentazione delle monoposto è stata organizzata in modo da seguire un ordine inverso rispetto alla classifica del Mondiale 2024. Questo ha significato che il primo team a salire sul palco è stato la Sauber, mentre l’ultimo è stata la McLaren, campione in carica. Ogni team ha avuto circa dieci minuti per presentare la propria vettura, con l’evento che si è protratto per circa due ore. La serata è stata condotta dall’attore e comico Jack Whitehall, affiancato da esperti del settore come Lawrence Barretto e Ariana Bravo, che hanno arricchito l’evento con