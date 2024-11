Un restomod che fa parlare di sé

La crescente passione per i restomod ha portato alla ribalta numerosi progetti che reinterpretano icone automobilistiche del passato. Tra questi, spicca la MA-01 Maserati Biturbo Shamal, un’iniziativa di Modena Automobili, una giovane azienda con sede a Modena. Questo progetto, atteso per la fine del 2025, prevede la produzione di soli 33 esemplari, rendendolo un oggetto di culto per gli appassionati di auto storiche.

Design e caratteristiche esclusive

La MA-01 si distingue per il suo design audace e moderno, ispirato alla Maserati Biturbo Shamal originale, ma arricchito da dettagli contemporanei. Tra le novità, spicca un imponente alettone posteriore che non solo migliora l’estetica, ma anche la stabilità del veicolo. Il prezzo di partenza è fissato a 585.000 euro più tasse, un investimento significativo che promette prestazioni senza precedenti rispetto alla vettura originale.

Prestazioni da supercar

Il cuore pulsante della MA-01 è un potente motore 3.0 V6, derivato dalla moderna Maserati Ghibli S, capace di erogare 500 cavalli. Questo motore è abbinato a un cambio automatico a 8 marce, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e una velocità massima di 290 km/h. La trasmissione della potenza avviene sulle ruote posteriori, mentre l’impianto frenante con ABS e il servosterzo assicurano una guida sicura e divertente.

Un progetto che guarda al futuro

Il restomod della Maserati Biturbo non è solo una rivisitazione estetica, ma un vero e proprio salto tecnologico. Le sospensioni sono state riviste mantenendo lo schema originale, ma con miglioramenti significativi per garantire una guida più fluida e sicura. Questo progetto rappresenta un connubio perfetto tra il fascino del passato e le tecnologie moderne, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati di auto.

In un’epoca in cui il mercato delle auto storiche è in continua evoluzione, la MA-01 Maserati Biturbo Shamal si propone come un esempio di come il design e la tecnologia possano fondersi per creare un prodotto esclusivo e desiderabile. Con la sua presentazione, Modena Automobili non solo celebra un’icona del passato, ma la proietta verso un futuro luminoso e innovativo.