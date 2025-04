Un’innovazione senza precedenti nel mondo delle hypercar

La McMurtry Speirling Pure rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama delle hypercar. Questa monoposto elettrica non solo sfida le leggi della fisica, ma lo fa con una tecnologia all’avanguardia che la rende unica nel suo genere. Grazie al suo sistema di Downforce-on-Demand, la Speirling Pure è in grado di generare una deportanza impressionante di 2.000 kg, anche quando è ferma. Questo la rende capace di affrontare le curve con una forza di oltre 3g, un risultato straordinario per un’auto di questo tipo.

Prestazioni da record e sfide audaci

La potenza della McMurtry Speirling Pure è ulteriormente amplificata dalla sua capacità di accelerare da 0 a 97 km/h in soli 1,55 secondi, grazie a due motori elettrici che erogano un totale di 1.000 CV. Questo incredibile rapporto peso/potenza di 1 kg/CV è paragonabile a quello della leggendaria Koenigsegg One:1. La monoscocca in fibra di carbonio contribuisce a mantenere il peso sotto i 1.000 kg, rendendo questa auto non solo veloce, ma anche agile e reattiva. I record conquistati dalla Speirling Pure, come quello nella salita a Goodwood e il miglior tempo sul giro nella pista di Top Gear, testimoniano la sua straordinaria efficienza e prestazioni.

La tecnologia della ventola: un ritorno al futuro

La McMurtry Speirling Pure si distingue anche per l’uso innovativo della tecnologia della ventola, un concetto già esplorato in passato con le famose fan car. Questa tecnologia consente di creare una zona di bassa pressione sotto l’auto, aumentando la deportanza senza la necessità di alettoni ingombranti che possono compromettere l’aerodinamica. La ventola, progettata per aspirare l’aria da sotto la vettura, offre vantaggi significativi, specialmente nelle curve più strette e a basse velocità. Questo approccio non solo migliora le prestazioni, ma offre anche una maggiore stabilità e controllo durante la guida.

Un futuro promettente per le monoposto elettriche

Con un prezzo di 820.000 sterline (circa 956.000 euro), la McMurtry Speirling Pure è un investimento significativo, ma per i veri appassionati di auto e tecnologia, rappresenta un’opportunità unica. Prodotta in soli 100 esemplari, questa hypercar non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo di innovazione e prestazioni estreme. La visione di Gordon Murray, storico progettista della Brabham, continua a vivere attraverso la McMurtry Automotive, portando avanti l’eredità delle fan car con un tocco moderno e futuristico.