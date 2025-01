Una partnership senza precedenti

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di novità per Prima Pramac Racing, la squadra italiana che ha già dimostrato il suo valore nel Motomondiale. Dopo aver conquistato il titolo con Jorge Martin nella scorsa stagione, la squadra ha annunciato un accordo innovativo con Alpine, un marchio francese noto per la sua presenza anche in Formula 1. Questo accordo rappresenta un passo significativo, poiché è la prima volta che un costruttore di F1 si associa a un team del MotoGp.

Dettagli dell’accordo

La partnership prevede che Alpine svolga un ruolo attivo come partner principale, contribuendo a esplorare nuove possibilità e a spingere i limiti delle prestazioni. Paolo Campinoti, team principal di Prima Pramac Racing, ha espresso il suo orgoglio per questa collaborazione a lungo termine, sottolineando l’importanza di avere un marchio storico come Alpine al proprio fianco. Campinoti ha dichiarato: “Aver scelto il Prima Pramac Yamaha MotoGp è la prova di quanto abbiamo costruito in questi anni”.

Unione di passioni e valori

La sinergia tra Pramac Racing e Alpine si basa su una visione comune della competizione, caratterizzata da dinamismo, freschezza ed entusiasmo. Entrambi i marchi condividono una passione per le sfide e un impegno costante per migliorare le prestazioni. Antonino Labate, direttore vendite marketing di Alpine, ha aggiunto che questa alleanza non solo rafforza la presenza di Alpine nel Motorsport, ma crea anche nuove esperienze per clienti e fan. La presentazione ufficiale del team e dei suoi piloti, Miguel Oliveira e Jack Miller, avverrà il 31 gennaio al W Hotel di Kuala Lumpur, in Malesia.

Implicazioni per il futuro del MotoGp

Questo accordo rappresenta un cambiamento significativo nel panorama del MotoGp, poiché segna l’ingresso di un costruttore di Formula 1 in un campionato tradizionalmente diverso. La collaborazione tra Prima Pramac Racing e Alpine potrebbe portare a innovazioni tecnologiche e a un aumento della competitività nel MotoGp. Con l’impegno di entrambe le parti per ottenere prestazioni migliori, il futuro sembra promettente per questa nuova alleanza.