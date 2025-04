Un incontro casuale che svela la passione per il design

Durante la Design Week di Milano, un evento che celebra l’innovazione e la creatività, ho avuto l’opportunità di incontrare Francesco D’Amore, Lead Exterior Designer di Audi. Mentre sorseggiavo un bicchiere di prosecco, la sua passione per il design automobilistico è emersa in modo sorprendente. Con entusiasmo, ha condiviso con me i dettagli stilistici della nuova Audi A6 Avant, in particolare i fari, che rappresentano un elemento distintivo del veicolo. La sua narrazione era così coinvolgente che sembrava di ascoltare un padre orgoglioso parlare del successo della propria figlia.

Il tocco italiano nel design tedesco

Francesco D’Amore, originario dell’Italia e residente in Germania da quindici anni, ha avuto un ruolo cruciale nella progettazione della nuova A6 Avant, così come della generazione precedente, inclusa la RS6. La sua esperienza e il suo background culturale hanno contribuito a infondere un tocco di eleganza e raffinatezza italiana nel design di un marchio noto per la sua precisione ingegneristica. Questo incontro ha dimostrato che, anche all’interno di un colosso come Audi, la passione e la creatività possono prosperare, sfidando l’idea di una freddezza tipica dell’industria automobilistica moderna.

Il futuro del design Audi sotto una nuova guida

Francesco non è solo un designer, ma un ambasciatore della cultura italiana nel mondo dell’automobile. Con la recente nomina di Massimo Frascella come Head of Design di Audi, il futuro del design del marchio sembra promettente. Entrambi i designer italiani porteranno avanti una visione che combina innovazione e tradizione, creando veicoli che non solo soddisfano le esigenze funzionali, ma raccontano anche una storia di stile e passione. La nuova Audi A6 Avant non è solo un’auto, ma un simbolo di come il design possa unire culture diverse, creando un prodotto che è tanto emozionante quanto funzionale.