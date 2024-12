Un nuovo capitolo per BMW

Nel 2025, BMW si prepara ad inaugurare una nuova era con il lancio della Serie 3, un modello che segna un significativo cambiamento nel design e nella tecnologia. I primi prototipi, ispirati al concept Neue Klasse, promettono un aspetto radicalmente diverso rispetto ai modelli attuali. La nuova Serie 3 sarà disponibile in versioni completamente elettriche e ibride, rispondendo così alle crescenti esigenze di sostenibilità del mercato automobilistico.

Design innovativo e prestazioni elevate

Il design della nuova BMW Serie 3 si distingue per la calandra a doppio rene che si estende su tutta la larghezza del veicolo, integrando fari LED sottili. Questo look audace non solo migliora l’estetica, ma contribuisce anche a una migliore aerodinamica. La versione sportiva, la M340i, si preannuncia con paraurti specifici e un assetto ribassato, conferendo un aspetto più aggressivo e sportivo. Le scelte di design includeranno cerchi in lega personalizzati e dettagli in nero lucido, rendendo la M340i un modello distintivo nella gamma BMW.

Motorizzazioni: elettriche e termiche

Una delle domande più frequenti riguarda le motorizzazioni della nuova M340i. BMW ha confermato che la Serie 3 sarà disponibile con entrambe le opzioni: elettrica e termica. La versione elettrica utilizzerà la nuova piattaforma Neue Klasse, progettata per supportare ricariche rapide fino a 270 kW e batterie con capacità di almeno 75 kWh. Questo rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia delle batterie, promettendo una maggiore densità energetica e costi di produzione ridotti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni termiche, ci si aspetta un’ampia gamma di opzioni, incluse versioni mild hybrid a 48V e ibride plug-in. Tuttavia, rimane da vedere se BMW continuerà a utilizzare motori a sei o otto cilindri o se opterà per un quattro cilindri altamente elettrificato per ridurre le emissioni. La potenza della nuova M340i sarà sicuramente superiore ai 374 CV attuali, ma la combinazione di motori elettrici e termici è ancora da definire.

Tempistiche di lancio e aspettative

Nonostante BMW non abbia ancora annunciato ufficialmente la data di presentazione della nuova Serie 3, si ipotizza che il Salone di Monaco del 2025 possa essere il palcoscenico ideale per svelare il modello, anche se in versione pre-produzione. Il debutto su strada è previsto per il 2026, e gli appassionati di auto attendono con ansia di scoprire le novità che questa nuova generazione porterà nel mercato.