Introduzione alla nuova generazione di Mercedes

Nel 2025, il marchio tedesco Mercedes-Benz presenterà la nuova generazione della berlina CLA, segnando l’inizio di una “nuova era” per il brand. Questo modello sarà costruito sulla piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), che rappresenta un passo importante verso l’elettrificazione della gamma Mercedes. La CLA non sarà l’unica novità, poiché si prevede anche l’arrivo della nuova GLB nel 2026, ampliando ulteriormente l’offerta elettrica del marchio.

Design e caratteristiche della nuova GLB

La nuova GLB, attesa per il 2026, manterrà le proporzioni della generazione attuale, con una lunghezza compresa tra i 4,6 e i 4,7 metri. I primi prototipi avvistati suggeriscono che il design rimarrà squadrato, ma con l’introduzione di dettagli innovativi. Tra le novità, si prevede una calandra più grande e morbida, insieme a gruppi ottici anteriori e posteriori che presenteranno una nuova grafica della Stella. Inoltre, potrebbero essere introdotte nuove colorazioni e stili di cerchi in lega, oltre a maniglie a filo per migliorare l’aerodinamica.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la nuova GLB potrebbe adottare elementi di design ispirati alla CLA, come una strumentazione digitale all’avanguardia e un sistema di infotainment integrato al centro della plancia. Questa evoluzione tecnologica rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai modelli precedenti, offrendo un’esperienza di guida più moderna e connessa. Le motorizzazioni previste per CLA e GLB saranno condivise, con varianti elettriche a trazione posteriore e integrale, promettendo prestazioni elevate e un’autonomia competitiva.

Motorizzazioni e prestazioni

Le nuove versioni elettriche delle Mercedes CLA e GLB offriranno potenze che variano dai 272 CV per le versioni a trazione posteriore, fino a oltre 400 CV per quelle a trazione integrale. Le batterie, con capacità di 58 kWh e 85 kWh, garantiranno ricariche rapide grazie all’architettura a 800 Volt. Sebbene l’autonomia massima della nuova CLA sarà inferiore ai 750 km, si prevede che la GLB supererà i 530 km della EQB attuale. Inoltre, saranno disponibili varianti mild hybrid con un nuovo motore 1.5 quattro cilindri turbo, che offrirà potenze da 136 a 190 CV, contribuendo a un’efficienza energetica ottimale.

Conclusione e aspettative future

Con l’arrivo della nuova CLA e GLB, Mercedes-Benz si prepara a rivoluzionare il mercato delle berline e dei SUV, puntando su design innovativo e tecnologie all’avanguardia. Gli appassionati del marchio possono aspettarsi un mix di prestazioni elevate, comfort e sostenibilità, rendendo questi modelli tra i più attesi del prossimo futuro.