Introduzione alla Ferrari SF-25

La Scuderia Ferrari si prepara a presentare la sua nuova monoposto, la SF-25, il . Questo modello rappresenta un importante passo avanti per il team di Maranello, che ha già dimostrato una crescita significativa negli ultimi anni. La scelta del nome segue una tradizione consolidata, con la sigla SF che sta per Scuderia Ferrari, seguita dall’anno di riferimento. La SF-25 si inserisce in un contesto di continuità con le precedenti monoposto, la SF-23 e la SF-24, e promette di portare il team verso nuovi traguardi.

Le aspettative per la stagione 2025

Con Lewis Hamilton al volante, la SF-25 è attesa con grande entusiasmo. Hamilton, che ha già dimostrato il suo talento in pista, ha l’obiettivo di portare la Ferrari ai vertici della Formula 1. La scorsa stagione, il team ha lottato fino all’ultimo Gran Premio per il titolo Costruttori contro la McLaren, e ora si spera che la nuova monoposto possa offrire prestazioni ancora migliori. La Ferrari ha investito tempo e risorse nello sviluppo della SF-25, e i fan sono ansiosi di vedere come si comporterà in pista.

Incidenti e test: un inizio di stagione complesso

Nonostante le aspettative, l’inizio della stagione non è stato privo di difficoltà. Durante i test TPC a Barcellona, Hamilton ha avuto un incidente che ha compromesso la sessione di test. Questo imprevisto ha impedito anche a Charles Leclerc di provare la monoposto, creando complicazioni per il team. Tuttavia, la Ferrari ha minimizzato l’accaduto, considerandolo un normale passaggio nel processo di adattamento di Hamilton alla nuova macchina. La prossima settimana, Hamilton avrà l’opportunità di tornare in pista con una SF-24 modificata, contribuendo allo sviluppo delle gomme Pirelli per la stagione.

Presentazione della nuova livrea e della monoposto

Le date chiave da tenere d’occhio sono il 18 e il 19 febbraio. Il 18 febbraio, la Ferrari svelerà la nuova livrea della SF-25 durante un evento speciale all’O2 Arena di Londra. Il giorno successivo, ci sarà la presentazione ufficiale della monoposto, un momento atteso da tutti gli appassionati di Formula 1. La SF-25 rappresenta non solo un nuovo inizio per Hamilton e Leclerc, ma anche una nuova opportunità per la Ferrari di tornare a competere per il titolo mondiale.