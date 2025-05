Un cambiamento radicale per la Jeep Compass

La nuova Jeep Compass 2025 rappresenta un netto cambiamento rispetto alla generazione precedente. Non si tratta solo di un restyling, ma di un vero e proprio rinnovamento che coinvolge design, tecnologia e motorizzazioni. Sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, la Compass si propone come un SUV globale, mantenendo però le sue radici produttive nello stabilimento Stellantis di Melfi, in Basilicata. Qui, oltre alla Compass, vengono assemblati anche altri modelli come la DS 8 e la futura Lancia Gamma.

Un mercato competitivo per la Jeep Compass

Con oltre 1,5 milioni di unità vendute dal 2016, la Jeep Compass ha dimostrato di avere un potenziale significativo nel mercato europeo. Tuttavia, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale, con l’obiettivo di produrre almeno 150.000 veicoli all’anno a Melfi. Questo rappresenta un notevole incremento rispetto alle 60.000 unità prodotte nel 2024, anno in cui il mercato ha visto l’uscita di modelli come la Fiat 500X e la Jeep Renegade. La Compass si inserisce in un segmento SUV che, nel 2024, ha rappresentato oltre il 22% delle immatricolazioni in Europa, rendendolo uno dei più affollati e competitivi.

Motorizzazioni e prezzi della nuova Compass

La Jeep Compass 2025 offre una gamma di motorizzazioni elettrificate, con opzioni mild hybrid, plug-in e tre versioni completamente elettriche. Questo approccio all’elettrificazione è fondamentale, considerando l’assenza di motori diesel nelle nuove proposte. I prezzi della Compass dovrebbero partire da meno di 40.000 euro per la versione base, mentre la versione top di gamma elettrica potrebbe superare i 50.000 euro. La versione di lancio, la First Edition, è già stata annunciata a 43.100 euro per il modello mild hybrid e 52.110 euro per l’elettrico. Questo posizionamento la colloca strategicamente al di sotto dei modelli premium come Audi Q3 e BMW X1, ma in diretta competizione con i brand generalisti e i nuovi entranti nel mercato.

Dotazione e tecnologia della Jeep Compass 2025

La nuova Jeep Compass si distingue per una dotazione di serie ricca e tecnologicamente avanzata. Tra le caratteristiche principali troviamo un monitor centrale da 16 pollici, strumentazione digitale, assistenti alla guida e cerchi in lega da 18 pollici. Questi elementi non solo migliorano l’esperienza di guida, ma posizionano la Compass come un SUV competitivo nel panorama attuale. Tuttavia, la vera sfida sarà quella di mantenere l’identità Jeep, che da sempre si distingue per la sua capacità off-road, ora disponibile solo con motorizzazioni elettriche. Sarà interessante vedere come la Compass affronterà la concorrenza, specialmente modelli come la Dacia Bigster, che offre un prezzo d’attacco molto competitivo.