Un’icona dell’automobilismo britannico

Negli anni ’50, la MG MGA si affermò come simbolo di eleganza e stile nel panorama automobilistico britannico. Con le sue linee sinuose e aerodinamiche, questa spider ha catturato l’immaginazione di appassionati e collezionisti. Oggi, a distanza di settant’anni dal suo debutto, Frontline Cars ha deciso di rendere omaggio a questo classico con la MGA Factory Edition, un restomod che promette di unire il fascino del passato con le tecnologie moderne.

Design e caratteristiche della MGA Factory Edition

Presentata in anteprima mondiale all’82esimo Goodwood Members’ Meeting, la MGA Factory Edition si distingue per il suo peso contenuto di soli 815 kg. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una meticolosa lavorazione della scocca, rinforzata con materiali leggeri e innovativi. Il design esterno rimane fedele alle linee originali, ma con dettagli contemporanei, come i gruppi ottici anteriori full LED e un badge Frontline sul cofano, che conferiscono un tocco moderno senza compromettere l’estetica classica.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Il cuore pulsante della MGA Factory Edition è rappresentato da due varianti del motore Ford Duratec, disponibili in versioni da 2,0 litri e 225 CV o da 2,5 litri e 290 CV. Questi motori, leggeri e performanti, sono abbinati a un cambio manuale a cinque marce, per un’esperienza di guida autentica e coinvolgente. La trasmissione è supportata da un differenziale autobloccante e un sistema di sospensioni posteriori a cinque bracci, sviluppato in collaborazione con Nitron, che garantisce una maneggevolezza superiore e un comfort di guida senza pari.

Un’esperienza di guida unica

La MGA Factory Edition non è solo un’auto da vedere, ma un’auto da vivere. Con un freno a mano “fly-off” che ricorda l’originale e uno sterzo elettrico regolabile, questa vettura è progettata per offrire un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Gli interni, rivestiti in pelle color cuoio, evocano un’atmosfera retrò, mentre le tecnologie moderne assicurano un comfort di guida all’avanguardia. Disponibile in versioni roadster e coupé, la MGA Factory Edition sarà prodotta artigianalmente presso la sede di Frontline, con particolare attenzione ai mercati esteri, come Stati Uniti e Australia, dove il modello originale ha riscosso un grande successo.