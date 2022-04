Risorto nel 2019, è stato negli Stati Uniti che il produttore spagnolo Hispano Suiza ha recentemente fatto il suo ritorno con una supercar elettrica commissionata da un famoso collezionista di auto noto per le sue eccentricità. Ti ricordi di Michael Fux, vero? L’imprenditore con un talento per il leggermente…

insolito? Sì, quello che ha ordinato una McLaren Senna verde, una Rolls Cullinan arancione o una McLaren 720S viola.

Ebbene, non è cambiato: nell’estate del 2020, ha firmato un ordine di acquisto per una stravagante Hispano Suiza Carmen Boulogne, di cui è entrato recentemente in possesso.

Hispano Suiza Carmen Boulogne: modifiche uniche

Rivelato al Concours d’Elegance di Amelia Island, Michael Fux è diventato il primo proprietario di 19 esemplari dell’iper-mostro completamente elettrico da 1.085 CV.

Naturalmente, ha richiesto diverse modifiche uniche per far risaltare la sua auto.

Finito in Ocean Song Rose, questa versione della Carmen dispone di una griglia nera lucida a contrasto. Inoltre, ha numerosi accenti in lega di alluminio lucido e dettagli ‘Birkigt White’ che si estendono ai sedili in pelle all’interno.

Una vetrina commerciale

“Siamo molto orgogliosi di consegnare questa versione unica della Hispano Suiza Carmen Boulogne al nostro primo cliente negli Stati Uniti”, ha detto Miguel Suqué Mateu, presidente di Hispano Suiza al Concorso d’Eleganza di Amelia Island. “Questo ci permette di mostrare al mondo, e in particolare al mercato americano, ciò che Hispano può realizzare”.

Nel frattempo, il CEO della società, Sergio Martinez Campos, ha aggiunto: “Vorrei ringraziare tutto il team e in particolare il nostro team di progettazione.

Ha fatto un lavoro eccellente per consentire al signor Fux di guidare l’auto dei suoi sogni”.