Cos’è la regola dei 15 giorni?

La regola dei 15 giorni è una norma fondamentale nel settore delle assicurazioni auto, che offre una protezione temporanea agli automobilisti che non rinnovano la loro polizza entro la scadenza. Introdotta con l’articolo 170-bis del Codice delle Assicurazioni, questa disposizione stabilisce che, in caso di scadenza della polizza, l’assicurato ha un periodo di tolleranza di 15 giorni durante il quale la copertura assicurativa rimane attiva. Questo significa che, anche se la polizza non è stata rinnovata, l’assicurato è comunque protetto in caso di sinistro.

Come funziona il periodo di comporto

Il periodo di comporto, come viene anche chiamato, è applicabile solo alle polizze annuali. Durante questi 15 giorni, l’assicurato non è soggetto a sanzioni per circolazione con un’assicurazione scaduta. Tuttavia, è importante notare che questo beneficio non si applica a polizze semestrali o temporanee. Pertanto, è fondamentale che gli automobilisti siano consapevoli della tipologia della loro polizza e delle relative scadenze. Le compagnie assicurative sono obbligate a inviare un promemoria almeno 30 giorni prima della scadenza, ma è sempre consigliabile tenere traccia delle date di decorrenza e scadenza della propria polizza.

Rischi di circolare senza assicurazione

Circolare con un’assicurazione scaduta, anche se si è all’interno del periodo di comporto, comporta dei rischi. Se l’assicurato non rinnova la polizza entro i 15 giorni, si espone a severe sanzioni. Inoltre, è importante sapere che una vettura è considerata ‘in circolazione’ anche se parcheggiata in aree pubbliche o private. Pertanto, è fondamentale rinnovare la polizza in tempo per evitare problemi legali e finanziari. Un altro aspetto da considerare è che, se la polizza non viene rinnovata, si rischia di perdere la continuità della copertura, con conseguenze negative sulla classe di merito in caso di stipula di una nuova polizza in futuro.