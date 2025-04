Scopri come Vinile trasforma la Range Rover Classic in un'icona moderna senza tempo.

Un viaggio nella storia dell’auto

Dal 1947, Maranello è sinonimo di Ferrari, ma la passione per le auto in Italia va ben oltre le Rosse. A Maranello, in provincia di Modena, nasce Vinile, un’azienda che si specializza nel restomod, un processo che combina il rispetto per le linee originali delle auto storiche con l’innovazione tecnologica. Questo approccio ha portato alla rinascita della Range Rover Classic, un’icona del fuoristrada che ha subito un restyling senza tempo.

Il restomod della Range Rover Classic

La Range Rover Classic, la prima generazione lanciata nel 1970, è stata oggetto di un attento lavoro da parte degli ingegneri e artigiani di Vinile. L’obiettivo principale è stato quello di mantenere l’aspetto e le proporzioni classiche, apportando però modifiche significative per rinnovarne l’estetica e la meccanica. La trazione integrale e i motori a benzina sono stati preservati, mantenendo così l’essenza del modello originale.

Design e innovazione

Il frontale della Range Rover Classic di Vinile presenta griglie orizzontali con un effetto tridimensionale, affiancate da gruppi ottici LED che richiamano il design originale, con l’eccezione dei fendinebbia, ora tondi. Altre modifiche includono paraurti ridisegnati, un nuovo diffusore posteriore e luci LED in coda. La carrozzeria, di un elegante verde, è interrotta da una banda nera lucida con profili gialli, un richiamo alle Range Rover moderne.

Interni di lusso e tecnologia avanzata

All’interno, la Range Rover Classic di Vinile offre un’esperienza completamente rinnovata. I 45 m² di pellami firmati Baxter rivestono gran parte dell’abitacolo, mentre al centro della plancia spicca un monitor touch da 10,1″ firmato Sony, che gestisce un sistema di infotainment all’avanguardia. L’impianto audio, progettato su misura, include tre amplificatori Rockford, dieci altoparlanti e due subwoofer Focal, garantendo un’esperienza sonora di alta qualità.

Produzione limitata e prezzo esclusivo

Vinile ha in programma di produrre solo 15 esemplari della Range Rover Classic, con la prima unità che debutterà durante la Milano Design Week 2025. Il prezzo di partenza è fissato a 280.000 euro, esclusi eventuali costi per personalizzazioni. Questo progetto rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, rendendo la Range Rover Classic un’auto non solo da collezione, ma anche un simbolo di lusso e modernità.