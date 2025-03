Scopri il calendario completo e come seguire i Gran Premi in diretta.

Un anno di emozioni e adrenalina

La stagione 2025 di Formula 1 è alle porte e gli appassionati di motori non vedono l’ora di vivere un altro anno ricco di emozioni. Con un calendario che prevede ben 20 Gran Premi, gli eventi si svolgeranno da marzo fino alla fine dell’anno, promettendo spettacolo e competizione ad altissimi livelli. La Formula 1, considerata la competizione automobilistica più seguita al mondo, continua a catturare l’attenzione di milioni di tifosi, pronti a sostenere le loro scuderie preferite.

Trasmissioni televisive: cosa aspettarsi

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, Sky e Rai si dividono la copertura dei Gran Premi. Sky offrirà la trasmissione esclusiva di 11 Gran Premi, accessibili tramite i pacchetti Sky Motori o Sky Sport, che includono il canale dedicato Sky Sport F1. Gli abbonati a Sky avranno anche la possibilità di seguire le categorie minori come GP2, GP3 e Porsche Super Cup. Tra i GP esclusivi di Sky troviamo quelli di Australia, Malesia, Bahrain, Spagna, Canada, Austria, Germania, Belgio, Giappone, Russia e Messico.

D’altra parte, la Rai trasmetterà in diretta 9 Gran Premi, permettendo a tutti gli appassionati di seguire alcuni degli eventi più attesi dell’anno. Le tappe di Cina, Montecarlo, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Singapore, Stati Uniti, Brasile e Abu Dhabi saranno disponibili in diretta, mentre per gli altri 8 Gran Premi non coperti in diretta, la Rai offrirà la trasmissione in differita.

Come seguire i Gran Premi dall’estero

Per coloro che si trovano all’estero durante un weekend di gara, esiste una soluzione semplice ed efficace: l’uso di una VPN. Connettendosi a un server italiano tramite una delle migliori VPN, sarà possibile accedere alle trasmissioni in streaming come se ci si trovasse in Italia, senza perdere neanche un secondo delle emozionanti battaglie in pista. Tra le opzioni disponibili, NordVPN si distingue per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo, offrendo una connessione sicura e performante. Inoltre, è possibile provare i servizi di NordVPN per 30 giorni con la garanzia di un rimborso completo se non si è soddisfatti.

Un calendario ricco di appuntamenti

Con un calendario così ricco di appuntamenti e un’offerta televisiva variegata, la stagione 2025 di Formula 1 promette di regalare momenti di spettacolo e competizione pura. Che siate tifosi delle scuderie più blasonate o semplicemente appassionati di motori, preparatevi a vivere un anno all’insegna della velocità e dell’adrenalina. Non resta che segnare le date sul calendario e prepararsi a seguire ogni singolo Gran Premio, per non perdere nemmeno un attimo di questa straordinaria avventura automobilistica.