La necessità di una politica industriale forte

In un contesto di crescente preoccupazione per l’ambiente e la sostenibilità, l’Europa si trova di fronte a una sfida cruciale: la transizione verso veicoli a zero emissioni. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha recentemente sottolineato l’importanza di una politica industriale robusta per supportare sia le aziende automobilistiche che i consumatori. Secondo Urso, è fondamentale non limitarsi a misure superficiali come dazi o sanzioni, ma affrontare la questione in modo complesso e integrato.

Il piano italiano per la decarbonizzazione

Il governo italiano ha presentato un documento, noto come “non paper”, in collaborazione con la Repubblica Ceca, che propone di anticipare la revisione delle normative europee sul passaggio all’auto elettrica. L’obiettivo è mantenere il target di decarbonizzazione fissato per il 2035, ma con condizioni che garantiscano la competitività dell’industria europea. Urso ha avvertito che senza un piano chiaro, l’Europa rischia di trovarsi con un’industria automobilistica ridotta a zero, piuttosto che con un’industria a zero emissioni.

Verso una mobilità sostenibile e diversificata

Il ministro ha anche evidenziato l’importanza di una “visione di neutralità tecnologica”. Questo implica non solo la promozione di auto elettriche, ma anche l’inclusione di veicoli alimentati da e-fuel e biocarburanti. La diversificazione delle fonti di energia è essenziale per garantire una transizione fluida e sostenibile. L’Europa deve evitare di diventare dipendente da fornitori esterni, come nel caso delle batterie cinesi, e lavorare per un’autonomia strategica nel settore automobilistico.

Il supporto dell’industria e le sfide future

Roberto Vavassori, presidente di Anfia, ha espresso pieno sostegno alle iniziative del governo, sottolineando che l’industria è pronta a collaborare per affrontare queste sfide. Tuttavia, è chiaro che il percorso verso una mobilità sostenibile non sarà privo di ostacoli. Le regole del Green Deal europeo potrebbero necessitare di una revisione per facilitare la transizione e garantire che l’industria automobilistica europea rimanga competitiva a livello globale.

In conclusione, l’Europa si trova a un bivio cruciale. La strada verso una mobilità sostenibile richiede un impegno collettivo e una strategia ben definita. Solo attraverso una politica industriale forte e una visione chiara, l’Europa potrà affrontare con successo la crisi dell’auto e garantire un futuro ecologico e prospero per il settore automobilistico.