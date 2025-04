La metamorfosi della Speed Triple 1200 RS

La Triumph Speed Triple 1200 RS è conosciuta per il suo design accattivante e le prestazioni elevate. Tuttavia, un appassionato ha deciso di spingersi oltre, trasformando questa naked in una vera e propria moto da pista, ispirata alla storica Daytona. Questa metamorfosi non è solo estetica, ma coinvolge anche modifiche tecniche significative che ne migliorano le prestazioni.

Modifiche estetiche e tecniche

Per realizzare questa trasformazione, sono state installate carene complete da Moto2, che conferiscono alla moto un aspetto aggressivo e aerodinamico. I semimanubri e le pedane arretrate Lightech completano il look sportivo, rendendo la guida più orientata alla pista. Ma non è solo l’estetica a essere cambiata; l’impianto di scarico Zard ha aumentato la potenza, portando la Speed a 187 CV alla ruota, un notevole incremento rispetto al modello originale.

Un peso ridotto per prestazioni superiori

Un altro aspetto fondamentale di questa trasformazione è la riduzione del peso. La Speed Triple 1200 RS ha perso circa 10 kg, portando il peso totale a circa 190 kg in ordine di marcia. Questa diminuzione di peso, combinata con le modifiche al motore e all’impianto di scarico, rende la moto estremamente reattiva e agile, perfetta per l’uso in pista. Attualmente, questa versione trasformata è in vendita su Ebay a un prezzo di 12.999 sterline, poco più di 15.000 euro, un affare considerando le prestazioni offerte.