Bugatti Mistral, l'ultima hypercar con motore W16

Il tramonto di un’era: il motore W16 di Bugatti

Il leggendario motore W16 di Bugatti, che ha segnato un’epoca nel mondo delle hypercar, sta per concludere il suo ciclo produttivo. Con l’introduzione della Mistral, l’ultima creazione della casa automobilistica francese, si chiude un capitolo che ha visto protagoniste vetture iconiche come la Veyron e la Chiron. Questo motore, con la sua potenza straordinaria e le prestazioni senza pari, ha ridefinito il concetto di velocità e lusso nel settore automobilistico.

La Bugatti Mistral: un capolavoro di personalizzazione

I primi esemplari della Mistral sono già stati consegnati, con i proprietari che hanno avuto l’opportunità di personalizzarli nei minimi dettagli. La prima vettura, caratterizzata da una livrea Black Carbon, si distingue per i suoi accenti in Bugatti Light Blue Sport e interni in pelle dello stesso colore. La seconda Mistral, invece, presenta una combinazione di colori White Glacier con dettagli in Blu Carbon, Atlantic Blue e Italian Red, creando un contrasto affascinante con l’abitacolo in pelle bianca.

Ogni aspetto della Mistral è stato curato con attenzione, dalla copertura del motore, che varia in base alla livrea, fino ai dettagli interni, rendendo ogni esemplare unico. La vera essenza di questa hypercar, tuttavia, risiede nel suo motore: un potente 8.0 W16 capace di erogare ben 1.600 CV. La Mistral ha già stabilito un record di velocità per le auto decappottabili, raggiungendo i 453,91 km/h.

Il futuro di Bugatti: verso la nuova era

Con la produzione della Mistral limitata a soli 99 esemplari, tutti già assegnati a clienti selezionati, Bugatti si prepara a chiudere definitivamente il capitolo del motore W16. La fabbrica di Molsheim completerà l’assemblaggio di queste vetture prima di concentrarsi sullo sviluppo della Tourbillon, la nuova hypercar che promette di rivoluzionare il mercato.

La Tourbillon sarà dotata di un motore V16 aspirato da 8,3 litri, sviluppato in collaborazione con Cosworth, e sarà affiancata da tre motori elettrici per garantire prestazioni straordinarie e conformità alle normative sulle emissioni. Con una produzione limitata a soli 250 esemplari, la Tourbillon si propone di superare la soglia dei 500 km/h, diventando così l’hypercar più tecnologicamente avanzata della storia di Bugatti.

In questo modo, Bugatti non solo celebra il suo passato glorioso, ma guarda anche al futuro con ambizione e innovazione, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle hypercar.