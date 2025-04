Un capolavoro di design e personalizzazione

La Lamborghini Revuelto, presentata durante la Milano Design Week 2025, rappresenta un esempio straordinario di come la personalizzazione possa elevare un’auto già iconica a un livello superiore. Realizzata dal reparto Ad Personam della Casa di Sant’Agata Bolognese, questa vettura è stata concepita per soddisfare i desideri dei clienti più esigenti, combinando estetica e prestazioni in un modo senza precedenti.

La livrea bicolore Grigio Telesto e Nero Noctis è arricchita da dettagli in Verde Scandal, un colore simbolico per Lamborghini. Questi elementi distintivi non solo abbelliscono l’auto, ma raccontano anche una storia di passione e artigianalità. Ogni dettaglio, dalle pinze freno alla banda decorativa, è stato progettato per riflettere l’identità del marchio e l’attenzione al particolare che contraddistingue Lamborghini.

Interni di lusso e tecnologia avanzata

All’interno, la Revuelto offre un’esperienza di lusso senza pari. Il Full Carbon Interior Pack, abbinato a rivestimenti in Unicolor Leather & Corsa Tex, crea un ambiente raffinato e sportivo. Le cuciture a contrasto in Verde Scandal e gli inserti in Grigio Octans aggiungono un tocco di eleganza, mentre i poggiatesta ricamati e i tappetini personalizzati dimostrano l’attenzione ai dettagli che caratterizza ogni creazione di Lamborghini.

Inoltre, le targhette esclusive in carbonio sulla plancia, con il logo Ad Personam e la scritta “Drive Ducati Beyond”, simboleggiano l’unione tra Lamborghini e Ducati, due icone della Motor Valley italiana. Questo legame è ulteriormente enfatizzato dalla presentazione della Ducati Panigale V4 Lamborghini, una moto che trae ispirazione dalla Revuelto e che promette di offrire un’esperienza di guida altrettanto straordinaria.

Un’esperienza di guida coordinata

La Ducati Panigale V4 Lamborghini, realizzata in una serie limitata di 630 esemplari, rappresenta il culmine di questa collaborazione. I fortunati possessori della Revuelto potranno personalizzare la loro moto con gli stessi colori e materiali dell’auto, creando un “garage coordinato” che celebra l’eccellenza italiana nel settore motoristico. I cerchi forgiati della moto richiamano quelli della Revuelto, mentre la livrea in carbonio a vista con dettagli Verde Scandal completa il look esclusivo.

Per i clienti che acquisteranno entrambi i veicoli, è previsto un set speciale che include casco, giacca e tuta in edizione limitata, tutti coordinati nei colori della moto. Questa offerta non solo sottolinea l’impegno di Lamborghini e Ducati per l’artigianato di alta qualità, ma offre anche un’esperienza di guida unica e personalizzata, che va oltre il semplice possesso di un’auto o di una moto.