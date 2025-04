Scopri le ultime novità sulla Lancia Ypsilon 2025, con miglioramenti per le versioni elettrica e ibrida.

Novità per la Lancia Ypsilon 2025

La Lancia Ypsilon si rinnova per il 2025, portando con sé importanti aggiornamenti per le versioni elettrica e mild hybrid. Già disponibile per l’ordinazione, la nuova Ypsilon elettrica offre un’autonomia di 425 km nel ciclo WLTP, un miglioramento significativo rispetto al modello precedente. Questo è possibile grazie a una batteria da 54 kWh e un motore elettrico da 156 CV, che garantiscono prestazioni elevate e un consumo medio dichiarato di 14,3 kWh/100 km.

Dettagli sulla versione ibrida

Parallelamente, la versione mild hybrid della Ypsilon ha visto un incremento della potenza, passando da 100 a 110 CV. Questa potenza è il risultato della combinazione tra il motore termico da 74 kW e l’unità elettrica da 21 kW, integrata nel sistema mild hybrid a 48 volt. Sebbene non ci siano variazioni tecniche significative, questo aggiornamento è in linea con i requisiti della futura normativa Euro 7, che entrerà in vigore nel 2027.

Prezzi e promozioni

Il prezzo di partenza per la versione mild hybrid è fissato a 25.000 euro, mentre l’elettrica parte da 34.900 euro. Tuttavia, fino al 30 aprile sono disponibili promozioni interessanti: la Ypsilon ibrida è proposta a 19.900 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro 4 e finanziamento con Stellantis Financial Services. Per la versione elettrica, il prezzo promozionale è di 29.400 euro, ma solo con finanziamento.

Per ulteriori dettagli sulle offerte e per personalizzare la propria Ypsilon 2025, è possibile visitare il <a href=" ufficiale di Lancia, dove è disponibile anche il configuratore per scegliere dotazioni e accessori.